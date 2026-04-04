Lo que necesitas saber: El partido entre el Universitario vs Alianza Lima se jugará el sábado 4 de abril a las 19:00 hrs.

Una persona falleció y 47 más resultaron heridas previo al clásico entre Universitario de Deportes vs Alianza Lima de la Liga Peruana.

El incidente sucedió el viernes 3 de abril, durante el ‘banderazo’ en el Estadio Alejandro Villanueva, casa del Alianza. Lo que era una celebración entre los aficionados se convirtió en un verdadera tragedia.

Aunque la Liga y ambos clubes ya emitieron sus condolencias a la familia del aficionado fallecido, el partido no será suspendido. Ya se confirmó que se jugará tal como fue programado el sábado 4 de abril a las 19:00 hrs.

¿Qué pasó en el Estadio Alejandro Villanueva?

Aficionados del Alianza Lima se reunieron en el Estadio Alejandro Villanueva el 3 de abril, mejor conocido como ‘Matute’. La intención era mostrar su apoyo al equipo antes del partido contra Universitario.

De acuerdo con algunos reportes, los mismos aficionados comenzaron a aglomerarse en el mismo punto, lo que provocó que varios de ellos quedaran atrapados dentro de todo el grupo. Muchos no podían respirar, otros cayeron al suelo y varios más fueron pisados por el resto de las personas.

También se dijo que el accidente había sido causado por la caída de una barda en la tribuna sur. Sin embargo, las autoridades desmintieron aquella versión tras no encontrar ninguna falla dentro del lugar del incidente.

¿Qué dijo el Alianza Lima?

El Alianza Lima emitió un comunicado en el que explica todo lo sucedido en el ‘Matute’. Primero, enviaron sus condolencias a la familia de Freddy Rony Cornetero Cueva, el aficionado que falleció durante el banderazo.

El club también aclaró que todos los protocolos fueron activados después del incidente, por lo que todos los aficionados heridos recibieron atención medica, pero no hablan de protocolos preventivos.

Además desmintió aquella versión de la barda caída dentro del estadio.

Comunicado @ClubALoficial vía X

Mientras tanto, el Universitario también envió sus condolencias a la familia de la víctima y aprovechó para pedir a su afición que vivan los partidos con ‘responsabilidad, respeto y compromiso’, sin poner su vida en riesgo y no involucrarse en peleas.

Comunicado @Universitario vía X

¿Qué dijo la Liga de Perú?

La Liga Peruana lamentó lo sucedido en el ‘Matute’ y aunque el incidente de encuentra bajo investigación, el partido entre el Universitario vs Alianza Lima no será suspendido, al contrario, se jugará tal como estaba programado en el Estadio Monumental.

Universitario vs Alianza Lima: Sábado 4 de abril a las 19:00 hrs

Comunicado @Liga1TeApuesto vía X

Las autoridades ya comenzaron las investigaciones para determinar la causa real del accidente, aunque todo parece indicar que se trató de una estampida originada por los propios aficionados. Algunos testigos dijeron que todo inició por peleas internas.