Lo que necesitas saber: Pato O'Ward ha quedado tres veces en el cuarto lugar durante la actual temporada

Las ganas de ver a Pato O’Ward en el podio de la indyCar tendrán que esperar otra vez. El mexicano se quedó cerquita en la carrera de Detroit, en la cual finalizó en el cuarto lugar, como en las 500 millas de Indianapolis, después de haber comenzado desde el séptimo cajón, después de haber hecho un cambio de motor.

La octava fecha de la IndyCar fue conquistada por el español Alex, Palou, quien ya suma cuatro victorias en la actual temporada, la cual lidera con holgura.

Pato O’Ward terminó cuarto en Detroit / Arrow McLaren

Pato O’Wrd, cerca del podio en Detroit

El podio en Detroit quedó conformado por Alex Palou (Chip Ganassi), Kyle Kirkwood (Andretti) y Graham Rahal (Rahal Letterman), que utilizan motores Honda, de modo que el Pato O’Ward fue el único que incómodo con un motor Chevrolet, que tuvo que hacer cambios de motor con varios autos debido a problemas con el proveedor de válvulas.

Con todo y todo el mexicano se rifó un carrerón que incluyó rebases a su propio compañero de equipo, Christian Lundgaard y si de consuelo sirve, este cuarto lugar es el mejor resultado del mexicano en Detroit.

“Nos quedamos a las puertas del podio. Es nuestro mejor resultado aquí en Detroit, pero me hubiera encantado subir al podio por los amigos del Team Chevy, ya que esta es su carrera local. Sin embargo, estoy contento de ser su piloto principal y hay que seguir trabajando”, indicó el mexicano.

Pato O’Ward, piloto de Arrow McLaren

Alex Palou vuela hacia un título más en IndyCar

Mientras que a Pato O’Ward se le sigue negando el podio, Alex Palou –quien comenzó desde la pole position– ya tiene cuatro victorias en la temporada. Esta vez una serie de banderas amarillas jugaron a su favor, junto con una estrategia adecuada.

“Es la cuarta victoria, pero se siente como la primera. Fue una carrera difícil, pero el equipo lo hizo muy bien, siempre estamos en el momento correcto con la estrategia. Otra victoria se siente bien, pero quiero otra”, indicó.

La siguiente carrera de IndyCar el próximo fin de semana, en Illinois.