América será campeón del Apertura 2022, decían; no hay equipo que le pueda competir, decían. Pero las Águilas se quedaron fuera en las semifinales contra Toluca, literalmente por unos centímetros, tras aquel gol anulado a Henry Martín que le hubiera dado el boleto a la final a ‘las poderosas’.

Fernando Ortiz arranca en 2023 su segundo torneo desde el inicio y una vez que se ha ganado a la afición azulcrema, llega la hora de cumplir con lo más importante, que es el título. América cerró el torneo regular como líder absoluto con 38 puntos, un repetir esas cifras suena complejo para igualarlo y superarlo, pero ese no es el objetivo final. En Coapa no quedarán contentos hasta que llegue un nuevo campeonato y para ello ya no contarán con Guillermo Ochoa.

Foto: Agencia Mexsport

Exceso de extranjeros en el América

En América el 2023 ha comenzado con una sobrepoblación de jugadores extranjeros, o como le gusta decir a la Liga MX, jugadores no formados en México, por lo cual se deben hacer en movimientos sí o sí en los siguientes días.

Hay que recordar que para el Clausura 2023, la Liga MX permite el registro de 10 jugadores extranjeros (o jugadores no formados en México), de los cuales, por reglamento, sólo pueden alienar ocho al minuto tiempo en un partido.

Agencia Mexsport

Entre préstamos finalizados y demás, América cuenta con 12 jugadores extranjeros, de modo que si quiere reforzarse debe hacerlo con fichajes de jugadores mexicanos o liberar al menos tres plazas para que entre en reglamento el ingreso de un foráneo.

Los jugadores extranjeros que podrían salir son Federico Viñas, Roger Martínez y/o Bruno Valdez.

Así marcha el mercado de invierno en el América

Jugador Status Guillermo Ochoa Baja El portero no renovó contrato y fichó gratis para Salernitana, de Italia Nicolás Benedetti Baja El colombiano terminó su préstamo con Mazatlán, pero el equipo cañonero hizo efectiva la opción de compra Israel Reyes Alta Llega al América en compra definitiva al Puebla Luis Malagón Alta Tras la salida de Ochoa, las Águilas ficharon al arquero del Necaxa, que en principio, será suplente de Óscar Jiménez Miguel Layún Renovado Layún no se va a ningún lado, pues el veterano jugador renovó contrato con el ave. Leo Suárez Terminó préstamo Santos no hizo válida la opción de compra y el jugador regresó a Coapa; podría salir cedido otra vez Ramón Juárez Terminó préstamo El mexicano de 21 años vuelve a Coapa tras jugar con el Atlético de San Luis; no descarten su salida de nueva cuenta Jorge Meré No entra el planes Jugó para Mazatlán en el Apertura 2022 y no entra en planes de Ortiz, por lo cual es uno de los extranjeros descartados para 2023 Federico Viñas Rumor Se dice que Puebla está interesando en el jugador uruguayo y que sería moneda de cambio para buscar un nuevo delantero Roger Martínez Rumor Cada año se dice que Roger saldrá del América, y 2023 no es diferente. Al parecer Ortiz ha pedido que se quede Bruno Valdez Rumor Es de los jugadores extranjeros en la mira para liberar plazas de extranjeros. Chicago Fire y Cruzeiro suenan como posibles destinos Eduardo ‘Mudo’ Aguirre Rumor Se dice y se cuenta que el Ame buscó al ‘Mudo’ y a cambio ofrecía a Viñas al Santos Laguna. El jugador lagunero dijo en conferencia que se queda en Santos Carlos Acevedo Rumor Las opciones parecen nulas, pues el arco del Ame está cubierto con Malagón y Jiménez; el lagunero, además, es uno de los jugadores más caros de la Liga MX