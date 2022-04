Confirman pelea de Andy Ruiz en la Plaza México ante Tyrone Spong

Andy Ruiz prepara su regreso al ring y será en México. Mucho se dijo sobre una pelea en el Zócalo de la Ciudad de México para el mes de marzo, aunque finalmente no se concretó, sin embargo, el máximo representante mexicano entre los pesos pesados peleará en el mes de julio en la Plaza de Toros México.

Andy cumplirá un año sin pelear en mayo, luego de aquella victoria contra Chris Arreola y su siguiente oponente será Tyrone Spong, de Surinam, quien marcha con paso perfecto después de 14 peleas en su registro y sería el escalón antes de encarar una batalla grande.

¿Cuándo es la pelea de Andy Ruiz?

La pelea se llevará a cabo el 16 de julio, de acuerdo con el anuncio de Thriller Fight Club, publicado en la web de la misma, se espera que la pelea imponga un récord de pago por evento, además que venda los 80 mil lugares para el combate, pactado a 10 episodios.

“Toda la transmisión será producida por Nigel Lythgoe, productor galardonado de ‘So You Think You Can Dance’ y ‘American Idol'”, indica, y aclara que el cartel completo será anunciado en los próximos días, sin embargo será independiente a las exhibiciones de Julio César Chávez y Juan Manuel Márquez.

Tanto Chávez como Márquez forman parte de un homenaje al entrenador, Nacho Beristán, el 21 de mayo, en la Plaza de Toros México.

Lo último que se supo de Andy Ruiz fue que había dejado de asistir a los entrenamientos con Eddy Reynoso y el ‘Canelo Team’, de acuerdo con el propio Saúl ‘Canelo’ Álvarez.