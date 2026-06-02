Lo que necesitas saber: El sencillo "I Knew It, I Knew You" estará en plataformas el 5 de junio. Taylor Swift sólo lo lanzó en formato CD (por el momento) y estaría disponible para su compra por 48 horas... no pasaron ni 24 y las tres versiones se agotaron.

¿CD? Sí, quizás ni cuentan con reproductor de discos compactos pero, aún así, millones de fans de Taylor Swift contarán con alguna de las tres versiones (o las tres versiones) del sencillo que la cantante compuso para la nueva película de Toy Story.

Taylor Swift, Eras Tour / Foto: acebook.com/TaylorSwift/

Taylor Swift sólo lanzó el sencillo en formato CD

Desde hace días se sospechaba que Taylor Swift haría un anuncio relacionado con la nueva película de Toy Story… y qué más podía ser, sino una canción. Y pues sí: la artista confirmó el sencillo “I Knew It, I Knew You”…

Ya nomás se los contamos como mero dato, porque las tres versiones del sencillo de la canción “I Knew It, I Knew You” ya están agotadas. En preventa volaron los CD’s que contenían la versión original del tema, la versión acústica y la versión piano.

¿CD? Así es: un formato inusual, pero que está agarrando un nuevo aire gracias a casos como este en el que las fans se fueron “sobres”… y más porque Taylor Swift decidió no sacar en ningún otro formato el sencillo. Así que las que no lo consiguieron, se tendrán que conformar con escuchar la canción en plataformas el 5 de junio.

Agotado el sencillo de Taylor Swift para Toy Story 5 / Captura de pantalla

Bueno, para hacerse de las tres versiones de la nueva canción de Taylor Swift las “swifties” no tuvieron que desembolsar mucho: cada CD tenía un costo de 3.99 dólares… casi 12 dólares por tener toda la colección.

Taylor Swift está reavivando la industria de la música “en físico”.

En marzo pasado, se dio a conocer que, por primera vez desde los 80, la venta de vinilos había logrado rebasar los mil millones de dólares… y uno de los vinilos más vendidos fue el de The Life of a Showgirl de Taylor Swift.

Con la venta del CD, mínimo las fans tendrán una versión diferente del tema. En el caso del vinilo, sólo se trataba de ocho versión diferentes de un mismo disco: no había cambios en la música, sólo en color del vinilo y algunos detalles físicos.

Taylor Swift sobre la canción que compuso para Toy Story 5

Nada que no haya hecho alguna banda… pero Tay Tay lo hace para generar millones de dólares. Bien por ella. Respecto al tema que está por lanzar para Toy Story 5, la artista ha dicho que se está cumpliendo uno de sus sueños.

“Siempre soñé con escribir para estos personajes a los que adoro desde que tenía cinco años y vi la primera película de Toy Story”, señaló Taylor… quien ya vio la película. Fue después de la proyección especial que le hicieron que escribió la canción en friega.

“Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción en cuanto llegué a casa después de la proyección. A veces, simplemente lo sabes, ¿verdad?”.