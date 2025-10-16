Lo que necesitas saber: La final del Mundial Sub 20 se juega el domingo 19 de octubre a las 17:00 hrs, tiempo de México.

Ya tenemos lista la final del Mundial Sub 20… Sí, México no llegó y quedó eliminado en los Cuartos de Final, pero vale la pena echarle un ojito al juego por el titulo entre Argentina vs Marruecos, dos rivales que tuvo la Selección durante el torneo.

En el último partido de la Fase de Grupos, México derroto a Marruecos 1-0 con gol de Gil Morita. Tristemente, en Cuartos de Final no pudo con Argentina y cayó 2-0.

Trofeo del Mundial Sub 20 / Foto: FIFA (Facebook)

Argentina vs Marruecos: Final Mundial Sub 20

Vamos a lo importante. La final del Mundial Sub 20 entre Argentina vs Marruecos se juega el domingo 19 de octubre a las 17:00, tiempo de México, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

La transmisión va por la señal del Canal 9 de Televisa o vía streaming por el servicio de Vix Premium.

Partido Fecha y hora Transmisión Argentina Sub 20 vs Marruecos Sub 20 Domingo 19 de octubre

17:00 hrs Canal 9

Vix Premium

¿Cómo llegaron a la final Argentina y Marruecos?

Los argentinos amarraron su boleto a la final tras derrotar a Colombia en las semifinales. Sin embargo, la emoción y tensión estuvieron presentes en el juego entre Francia y Marruecos; los ‘Leones del Atlas’ abrieron el marcador, pero en la segunda mitad del partido los franceses empataron el encuentro.

Todo se tuvo que definir en tanda de penales y ahí Abdelhakim Mesbah, portero marroquí se convirtió en el héroe del partido al atajar el último penal de Francia y sellar el pase a la final.

Marruecos, Mundial Sub 20 / Fotografía FIFA

Colombia y Francia por el tercer lugar

Colombia y Francia se quedaron a un suspiro de la final del Mundial Sub 20, pero antes de irse de Chile, tendrán que enfrentarse en el juego por el tercer lugar. Se verán las caras, el sábado 18 de octubre a las 13:00 hrs.

Partido Fecha y hora Transmisión Colombia Sub 20 vs Francia Sub 20 Sábado 18 de octubre

13:00 hrs Vix

El partido por el tercer lugar, es uno que ningún equipo quiere jugar, pues mientras los ganadores de las semifinales pelean por el titulo, los dos perdedores se enfrentan por el último lugar del podio.

Sin embargo, también vale la pena reconocer su esfuerzo.