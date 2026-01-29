¿Dónde ver el Arsenal vs Corinthians, primera final de la Women’s Champions Cup?

Lo que necesitas saber: Quien gane recibirá un premio histórico de 2.3 millones de dólares como las primeras campeonas del mundo a nivel de clubes

Vaya partidazo el que nos espera para definir a las primeras campeonas del mundo a nivel de clubes en la historia del futbol femenil. ¿El duelo? Arsenal vs Corinthians, campeonas de la Champions League y Copa Libertadores femenina.

En verdad es un partido que marcará un antes y un después en la historia del futbol femenil, y el inicio de un torneo que promete crecer con el tiempo.

Foto tomada de la cuenta oficial “FIFA” en Facebook

Arsenal vs Corinthians: ¿Cuándo y dónde ver la final de la Women’s Champions Cup?

Acá en Sopitas.com ya te hemos contado todo sobre la Women’s Champions Cup, primera edición de lo que sería la Copa Intercontinental de clubes en varonil. Se creó este año junto con el Mundial de Clubes Femenil, que hará su debut en 2028, y participaron las campeonas de cada confederación.

Arsenal y Corinthians se encargaron de eliminar al resto y ahora tienen una cita en la primera final de la historia. El partido se juega este domingo 1 de febrero a las 12:00 horas, desde el Emirates Stadium de Londres (ventaja para las Gunners).

DAZN pasará el partido en vivo y también lo puedes ver completamente gratis en FIFA+ (aquí el enlace).

Foto: @fifaworldcup_es

Historia, premio histórico y nuevo trofeo: Lo que está en juego en el Arsenal vs Corinthians

Naturalmente Arsenal sale como gran favorita para la final de la Women’s Champions Cup. Son las campeonas de Europa, luego de vencer al Barcelona Femenino, cosa nada fácil. Pero Corinthians ya pudo con Gotham FC, un equipo que jamás había perdido contra clubes que no fueran de Estados Unidos.

Jugadoras como Leah Williamson, Mariona Caldentey, Olivia Smith, Chloe Kelly y Alessia Russo son las principales armas del Arsenal, además de la ventaja de jugar en casa.

Del lado de Corinthians tienen la fe puesta en su capitana y goleadora Gabi Zanotti, apoyada por talentos como el de Duda Sampaio y Jacqueline. Será una final épica en busca de hacer historia como las primeras campeonas mundiales de futbol femenil.

Foto tomada de la cuenta oficial “FIFA” en Facebook

También buscan embolsarse el premio histórico de 2.3 millones de dólares que recibirán las campeonas, la mayor cantidad de dinero dada en premios en un torneo de clubes femenil en toda la historia.

Y por supuesto, también está en juego un nuevo trofeo de la FIFA que está bellísimo. Gane quien gane, será el único club del mundo que podrá presumir tenerlo en sus vitrinas.

Foto tomada de la cuenta oficial “FIFA” en Facebook

Ojalá que dentro de un año estemos hablando de un equipo mexicano en la final de la Women’s Champions Cup (América y Pachuca podrían lograrlo).