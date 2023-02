Después de unos dieciseisavos bastante reñidos, son tres los mexicanos que sobreviven en la Europa League y afortunadamente no se enfrentan entre ellos para los octavos de final.

Pero no todas son buenas noticias, porque cuatro mexicanos se quedaron en el camino y no los veremos más en este torneo. Edson Álvarez y el Ajax cayeron ante un Union Berlín que está intratable, a Erick Gutiérrez no le alcanzó con el PSV.

Edson Álvarez y el fracaso del Ajax en Europa League – Foto: Getty Images

Julián Araujo sería el tercero, reciente fichaje del Barcelona y con posibilidades a ser inscrito en la Europa League, pero por lo menos el lateral evitó el fracasototote culé, ya que no estuvo en la cancha contra el Manchester United.

El único que tuvo la suerte de clasificar fue el Sevilla del Tecatito Corona, aunque sin el mexicano en la cancha por lesion. Ya está entrenando y podría ser un refuerzo de 10 para los andaluces en Europa League.

Y bueno, tras el sorteo de octavos de final que se llevó a cabo este viernes 24 de febrero, ya conocemos el destino de Andrés Guardado y su Betis, de Tecatito y el Sevilla, y de Santi Giménez y el Feyenoord.

Celebración de Santi Giménez con el Feyenoord – Foto: Getty Images

Los rivales de los mexas en Europa League

Tecatito Corona y Sevilla

Los turcos son rivales siempre complicados y el Fenerbahce no es la excepción y mas, cuando el Sevilla no está teniendo el mejor ritmo futbolístico que digamos.

Ya está fuera de los puestos de descenso en La Liga, pero, eso no quiere decir que el nivel mostrado les de como para avanzar caminando en Europa League, aunque sea su competición fetiche.

El regreso del Tecatito Corona a los entrenamientos da un respiro a Sampaoli para enfrentar al Fenerbahce, pero tendrá una llave complicada para seguir avanzando en el torneo europeo.

Santi Giménez y Feyenoord

Los neerlandeses deberán sacar la cara por la Eredivisie, es el único equipo que resta de ese país en la Europa League y no son un flancito para el Shakhtar Donetsk.

De hecho, el Feyenoord viene en mejor forma y ritmo de futbol, además de que está peleando por el campeonato en Países Bajos, quiere regresar a levantar un título europeo.

Santi Giménez ha encontrado minutos y goles en la Europa League, así que, no dudamos que el conjunto ucraniano pueda sufrir los ataques del mexicano más enrrachado con el gol en el fútbol europeo.

Andrés Guardado y el Betis

Posiblemente les tocó bailar con las más fea, porque se enfrentarán a uno de los mejores equipos de toda Europa y es el Manchester United.

Betis y Guardado no tendrán una tarea sencilla, porque los Red Devils están en un nivel bastante superior, que bien podría darles para competir en Champions, pero no, están en la Europa League y hacen temblar a cualquiera.

Eso no quiere decir que el ManUtd sea invencible, porque si alguien tiene las armas tácticas y estratégicas para vencerlos, ese es el ingeniero Pellegrini, DT del Betis, por lo que vaticinamos un duelazo en Europa League.

Manuel Pellegrini, DT del Betis – Foto: Getty Images

Todos los enfrentamientos de Europa League

Equipo vs Equipo Union Berlín vs U. Saint-Galloise Juventus vs Friburgo Sporting de Lisboa vs Arsenal Roma vs Real Sociedad Sevilla vs Fenerbahce Bayer Leverkusen vs Ferenvaros Manchester United vs Betis Shakhtar Donetsk vs Feyenoord

El trofeo de la UEFA Europa League – Foto: Getty Images