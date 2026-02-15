Lo que necesitas saber:

Estos cambios en los pódios son resultado de la descalificación de Evgeny Ustyugov, sancionado por violaciones en su pasaporte biológico.

Bien dicen que mejor tarde que nunca… y esta vez ocurrió 16 años después, pero por fin se hizo justicia en el deporte. Durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, 14 atletas olímpicos recibieron medallas de ediciones anteriores tras una reasignación debido a la descalificación por dopaje del deportista Evgeny Ustyugov.

Fotografía @milanocortina26 vía X

Atletas reciben medallas de Juegos Olímpicos pasados

Este domingo la justicia llegó a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina 2026. Durante una ceremonia, 14 atletas recibieron sus medallas de ediciones pasadas tras la descalificación de un deportista por pruebas de dopaje.

En la premiación estuvieron presentes algunos de los atletas que lograron obtener justicia y hacerse de una medalla olímpica. Entre ellos estaba el biatleta francés Martin Fourcade, que con los cambios obtuvo el oro y su sexto título olímpico.

Atletas olímpicos reciben medallas olímpicas reasignadas // Foto: Olympics

¿A qué se deben estos cambios?

Como ya te adelantábamos, estos cambios en el podio son resultado de la descalificación de Evgeny Ustyugov, sancionado por violaciones en su pasaporte biológico.

Esta descalificación modificó los resultados de la carrera de salida en masa de 15 km masculino de Vancouver 2010. Además del relevo 4×7,5 km masculino de Sochi 2014.

De mientras, la justicia ya llegó para 14 atletas olímpicos. En marzo de este año, el equipo de relevos de Suecia recibirán en una ceremonia la medalla de bronce de relevo varonil de los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010.

