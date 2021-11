Chale: Belenenses juega su partido contra el Benfica con 9 jugadores por COVID-19

A veces la lógica en el futbol no existe y sin duda, en la liga de Portugal nos demostraron que la toma de decisiones no es si mejor arma. El partido Belenenses vs Benfica se tuvo que interrumpir porque el equipo local no tenía plantilla completa debido a un brote de COVID-19.

Belenenses la padeció -y sigue haciéndolo- con el COVID-19 y es que no tenían plantilla completa como para poder jugar el encuentro ante el todo poderoso Benfica. Sólo nueve jugadores estaban disponibles para el partido, incluidos dos porteros, porque 17 de ellos dieron positivo al virus.

Rui Pedro Soares, presidente del Belenenses tuvo la oportunidad de que el partido se pospusiera y se jugará después, pero se puso de necio y se negó a esa posibilidad. No me ayudes compadre, seguro le dijeron sus futbolistas porque sabían que no les iría nada bien en la cancha.

Con sólo ocho jugadores de campo y el portero, así comenzaron las acciones del encuentro y los del Benfica se dieron un paseo de siete goles en los primeros 45 minutos, destacando un triplete de Darwin Nuñez, pero con toda esa ventaja pos quién no.

Después de los primeros 45 minutos, Belenenses regresó a la cancha, pero el partido se detuvo poquitos segundos después porque Joao Monteiro, portero en realidad convertido en jugador de campo, sacó el balón y se tiró al campo mencionando que estaba lesionado.

Manuel Mota, árbitro designado ante todo este caos que se generó inicialmente por COVID-19, pitó y se detuvo el encuentro, para que no hubiera más bronca. Este domingo se reanudó y el Benfica se tocó el corazón y ya no pasó nada más en el encuentro, se fueron el mismo 7-0 del primer tiempo.

Preocupación en Belenenses por nueva variante de COVID-19

Las cosas no son sencillas para el Belenenses, porque además de la goleada, se tiene que preocupar por la salud de los jugadores que dieron positivo a COVID-19, peeeeeeeeeeeeero, existe una cosa que tiene al equipo con el Jesús en la boca.

Y es que, el mediocampista Cafu Phete, regresó recientemente al Belenenses, después de cumplir con la fecha FIFA y su llamado con la Selección de Sudáfrica. Eso tiene preocupado a los directivos debido a la variante Omicron, que se está dando en el continente africano.

Un tema complicado que el Belenenses tendrá que sortear y aunque no hay confirmación de la nueva variante que está atacando al mundo, existe esa posibilidad.