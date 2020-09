Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Óscar Macías y el cuerpo arbitral del partido entre Cruz Azul y Mazatlán FC fue objeto de críticas por el primer penal de Jonathan Rodríguez, en el cual golpeó el balón dos ocasiones, por lo que en principio la jugada debió ser anulada y el club mazatleco debía mover el esférico con tiro libre.

Sin embargo, todos nos equivocamos

. Macías hizo bien en validar el gol con el que La Máquina le dio vuelta al marcador… o al menos eso aseguró Arturo Brizio, titular de la Comisión de Arbitraje.

🤔 ¿Era gol o no? 🔴👊 Los leemos con el HT #ViernesBotanero y tu comentario saldrá en la transmisión. 👀👀 pic.twitter.com/X9YEzRJdQg — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 19, 2020

Brizio suele publicar un video con el análisis del trabajo arbitral al fina de cada jornada, pero han sido tantas la críticas hacia Óscar Macías, que decidió hacer una explicación especial sobre el asunto.

Brizio apela a la regla 14

Según Brizio, el detalle que marca la legalidad de la jugada está en la regala 14 de los penales dice que el balón se pone en juego cuando sea golpeado y desplazado con claridad.

“En este caso, el balón nunca estuvo en juego porque no se movió. El tiro de pierna derecha del jugador de Cruz Azul es el que lo pone en juego”, es decir, que el ligero movimiento con la pierna izquierda no vale, porque a pesar de que sí hubo movimiento, éste no se dio con claridad.

“La única reanudación de juego en la que el VAR puede intervenir es en el penal. Esta acción fue revisada por el VAR con las tomas que pueden ver y la decisión arbitral es reglamentariamente correcta”, indicó Brizio.

#Arbitraje | Aclaración de Arturo Brizio sobre la jugada de ayer en el partido Mazatlán vs. Cruz Azul.#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/1FUL7qshs1 — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) September 19, 2020

Así que si eres aficionado de Cruz Azul y tenías remordimiento porque tú equipo marcó ilegalmente un gol al pobre ‘Mazapán FC’, Brizio te da claridad y paz a tu alma.