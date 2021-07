El sexto juego de las finales entre Bucks y Suns resultó ser todo un espectáculo, tal y como se esperaba, pues Phoenix se jugaba la última carta después de perder los tres partidos anteriores, pero la afición de Milwuakee hizo su papel de modo que los Bucks se coronaron después de 50 años.

En 2021 ha sido el año de lo improbable dentro del deporte y al igual que equipos como Cruz Azul, Colón de Argentina y ahora los Bucks han hecho lo suyo ante un equipo que buscaba su primer campeonato en la historia.

La estrella de los Bucks reclamó no sólo el protagonismo en su equipo, sino del juego, con un doble doble: 50 puntos, 14 rebotes y dos asistencias. En la línea de tiros libres también estuvo preciso (raro en él), pues de 17 lanzamientos acertó en 16 ocasiones.

En todos los partidos de las finales superó la cifra de los 20 puntos y en tres de ellos superó la barrera de los 40. Pero lo del sexto juego fue una locura, con 50 por lo que claramente es el MVP de las finales después de cinco años frustrantes en playoffs.

Giannis GOES OFF for 20 points in the 3Q. 😳

He’s got 37 in the game.. we are tied entering the 4Q on ABC! #NBAFinals pic.twitter.com/dUGCPK9eZd

— NBA (@NBA) July 21, 2021