Bundesliga cambia de televisora y te contamos dónde se podrá ver en México

Lo que necesitas saber:
La Bundesliga pasará por FOX (pero no Fox Sports) hasta 2031 en México y Centroamérica
La Bundesliga ya no pasará por SKY en México ni en Centroamérica a partir de la próxima temporada. ¿Dónde se podrá ver ahora? Pues FOX alcanzó un acuerdo para transmitir la liga alemana por los próximos cinco años.
FOX transmitirá la Bundesliga en México a partir de la próxima temporada
Ojo, no es Fox Sports (donde está Pepe Segarra), es FOX Deportes, la cadena dueña de tubi y Fox One.
El acuerdo comienza a partir de la siguiente temporada, 2026-2027, y hasta la campaña 2030-2031. Así que el resto de la actual seguirá pasando por donde siempre, pero a partir de agosto, tanto en México como en Centroamérica, la transmisión va por FOX.
“El acuerdo plurianual incluye un paquete completo de derechos que permitirá a los aficionados acceder a 309 partidos por temporada, con más de 600 horas de contenido en directo, incluyendo todas las jornadas de la Bundesliga, así como la Supercopa Franz Beckenbauer y las eliminatorias de ascenso/descenso, con retransmisiones en español e inglés en todo el ecosistema de FOX: FOX (televisión de paga), FOX ONE y FOX en tubi en México, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana”.
La Bundesliga tiene un estudio en México
Quizá ya lo sabías, quizá no, pero la Bundesliga inauguró hace justo un año un estudio de producción en Guadalajara, y dicho estudio trabajará de la mano con FOX para la transmisión de toda la temporada.
Esto significa tener narraciones con voces locales y formatos diseñados para la banda de Latinoamérica, lo cual es una excelente noticia. Por algo tiene rato que la Bundesliga y varios equipos alemanes desarrollan contenido en sus redes completamente en español y pensando en su afición en México.
Así que nada, si le vas al Bayern, Dortmund o algún otro equipo alemán, ve considerando que necesitas las distintas opciones de FOX (tv de paga, FOX ONE y/o tubi) para seguir apoyándolos en México a partir de la próxima temporada.