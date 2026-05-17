Lo que necesitas saber: Algunas personas señalaron que ya habían realizado intervenciones similares anteriormente, pues consideran que las conexiones hacia la ciclovía siguen incompletas

Lo que comenzó como una intervención ciudadana terminó convirtiéndose en otro capítulo de la discusión alrededor de la nueva ciclovía de Calzada de Tlalpan rumbo al Mundial 2026, pues vecinos y colectivos ciclistas de la alcaldía Benito Juárez decidieron pintar por su cuenta un carril para bicicletas en el bajo puente de la calle Santiago.

Vecinos toman brochas y pintan ciclovía en cruce de Calzada de Tlalpan

Con pintura blanca, brochas y algunas plantillas, las personas delimitaron un paso ciclista en una zona que consideran bastante peligrosa para quienes se mueven en bici o incluso caminando, ya que aseguran que el cruce bajo puente sigue siendo confuso y con mucho tráfico pesado.

De acuerdo con reportes compartidos en redes la intervención ocurrió en el cruce de Santiago y Calzada de Tlalpan, una zona que conecta con la ciclovía “Gran Tenochtitlán”, inaugurada recientemente como parte de las obras de movilidad rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Sin embargo, vecinos aseguran que aunque la ciclovía principal ya existe, todavía hay puntos donde simplemente “desaparece” o donde cruzar implica aventarse entre coches, motos y camiones. Por eso, varios habitantes de la zona y colectivos ciclistas decidieron actuar por cuenta propia y volver a pintar el carril.

Y sí, porque según comentan, no es la primera vez que lo hacen. Algunas personas incluso señalaron que ya habían realizado intervenciones similares anteriormente, pues consideran que las conexiones hacia la ciclovía siguen incompletas y poco seguras.

Toda esta situación también ocurre mientras la ciclovía de Tlalpan sigue generando opiniones divididas en CDMX. Mientras algunos celebran que haya más infraestructura para ciclistas, otros han criticado las obras por reducción de carriles, afectaciones viales y la manera en que fue planeado el proyecto.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Por ahora, las imágenes de vecinos pintando la ciclovía con brochas en plena calle ya comenzaron a circular bastante en redes sociales, donde varios usuarios lo tomaron como ejemplo de cómo la ciudadanía termina resolviendo cosas que consideran urgentes en materia de movilidad.