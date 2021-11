¡El regreso del hijo pródigo! Cam Newton firma un año de contrato con los Panthers

Cuando Cam Newton fue seleccionado en el Draft del 2011 por los Panthers de Carolina, de inmediato hubo una conexión especial entre la franquicia y el QB. Los mejores momentos del mariscal de campo en la NFL llegaron mientras jugaba para las Panteras.

El momento más alto de los Panthers fue aquel Super Bowl al que llegaron en contra de Peyton Manning y los Broncos, pero que no pudieron contra la leyenda y sucumbieron. Dejando la derrota de lado, en esa campaña sólo perdieron un partido de temporada regular.

Cam Newton era una estrella brillante en el firmamento de Carolina, peeeeeeeeeeero, la física siempre nos ha dicho que todo lo que sube, tiene que bajar. Lesiones y una baja de juego, hicieron que ‘SuperCam’ fuera relegado a la banca y hasta que buscara trabajo en otro lugar.

Se fue de Carolina para jugar con los Patriots en 2020, pero las cosas no fueron como él esperaba y terminó siendo cortado antes del arranque de la temporada 2021. Panthers tampoco han tenido buenas temporadas tras la salida de Cam Newton.

No han encontrado a un QB sólido que pueda comandar la ofensiva, que no es nada mala, pero que va sin rumbo fijo. Intentaron rescatar a Sam Darnold de los Jets, esperando que el QB los salvara a ellos, pero no sucedió ninguna de ambas.

El regreso de Cam Newton a Panthers

Con Sam Darnold y una lesión que lo alejará mínimo 4 semanas de los emparrillados, los Panthers sólo buscaban un pretexto para llamar a otro QB. Cam Newton era uno de los disponibles para tomar el puesto, lleva casi 9 semanas buscando equipo.

Todos los caminos llevan a casa y Carolina fue una para Cam Newton, así que regresará al lugar donde fue feliz y con un equipo totalmente renovado al que tenía. El QB firmó por un año con su ex equipo y 10 millones de dólares, no le fue nada mal.

Tendrá en su backfield a uno de los mejores corredores de NFL en Christian McCaffrey, el cuerpo de receptores no es el mejor, pero tiene nombres de mucha calidad en Roby Anderson y DJ Moore. Para complementar, su ala cerrada es una buena arma, Ian Thomas ha demostrado buenas cosas.

Algo de lo que sufría Darnold, era la línea ofensiva, pero Cam Newton tiene mucha movilidad y aunque los defensivos busquen su cabeza, los puede eludir fácilmente si recupera ese nivel que algúna vez tuvo con los Panthers.