Fechas y rivales: Así será el camino de la Selección Mexicana Femenil rumbo al Mundial de 2023

¡Comienza la aventura! La Selección Mexicana Femenil, apoyada por una Liga MX Femenil más sólida, iniciará su camino rumbo al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. El formato de Concacaf provocará que se disputen dos torneos para conseguir el ansiado boleto y la escuadra azteca ya tiene rivales.

Después de una corta participación en el Mundial de Canadá 2015, El Tri no pudo clasificar a Francia 2019. Tampoco hubo boleto a Juegos Olímpicos. En busca de mejores resultados, Mónica Vergara fue elegida como directora técnica para este ciclo.

Bajo su mando, la Selección Mexicana Femenil intentará volver a la Copa del Mundo y más que eso: conseguir su primera victoria en este torneo. Sin embargo, antes de adelantarnos a esos objetivos, el conjunto nacional tiene que conseguir el acceso al Concacaf W Championship, que entrega los boletos al Mundial.

La primera etapa de clasificación no cuenta con Estados Unidos y Canadá, selecciones que ya están en la siguiente competencia. Solo 6 de 30 escuadras avanzarán para pelear por llegar a Australia y Nueva Zelanda, incluso a los Olímpicos de París 2024.

Introducing the draw procedures for the 2021 Concacaf W Qualifiers!

Tune in and see how the teams will find their groups ⤵️

Youtube → https://t.co/bcfMhiBGnv

Facebook → https://t.co/6JoBzaHAFm

Web → https://t.co/6t7uOULUq6 pic.twitter.com/2jSPLu7sft

— Concacaf (@Concacaf) August 21, 2021