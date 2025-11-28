Lo que necesitas saber: En futbol varonil, solo Alemania en 2023 ganó un mundial invicto en los últimos años; en femenil, solo lo ha logrado Corea del Norte

Portugal se coronó este 27 de noviembre en el Mundial Sub 17, y eso nos hizo recordar que últimamente solo vemos torneos donde el campeón del mundo no termina invicto.

¿Cómo así? Tal cual, los más recientes campeones del mundo en diferentes categorías sufren una derrota, naturalmente en fase de grupos, y de todos modos terminan levantando la Copa del Mundo.

Imagen @FIFAWorldCup

Varios campeones del mundo no terminan invictos

El dato es bastante curioso: En futbol varonil, todos los campeones del mundo del momento perdieron un partido en su camino a la gloria: Argentina en selección absoluta, Marruecos en Sub 20 y Portugal en Sub 17

Remontémonos al 2022, cuando la Argentina de Messi debutó con una dolorosa derrota ante Arabia Saudita en Qatar. Esa derrota significó un revulsivo y terminaron ganando el Mundial después de vencer a México, Polonia, Australia, Países Bajos, Croacia y Francia. Una historia que todos recordamos bien.

Foto: Getty Images

Sigamos con el campeón Mundial Sub 20, Marruecos, que perdió contra México en fase de grupos y después ni la misma Argentina los detuvo en la final. Y Portugal en Sub 17, que también cayeron ante Japón en fase de grupos, para luego pasarle por encima a todos sus rivales y vencer a Austria en una disputada final.

Evitaron que hubiera campeones invictos

No podemos dejar de mencionar que Marruecos y Portugal no jugaron con todos sus titulares en esa derrota, pero es curioso que ambos derrotaron en la final a países que sí hubieran terminado invictos el torneo. Marruecos venció a Argentina que llegaba con seis triunfos, y Portugal superó a Austria, selección que venía con siete triunfos en fila.

Lo dicho, es curioso que en este momento, los tres campeones del mundo, mayor, Sub 20 y Sub 17, pueden contar que perdieron un partido y de todos modos ganaron la Copa del Mundo.

Marruecos, campeón Sub 20 / Foto: FIFA

Más selecciones que se unen a la tendencia

Y mira tú, sumando a la tendencia, Uruguay también ganó el Mundial Sub 20 de 2023 después de perder un partido de fase de grupos. Desde aquel 2022, solo la Alemania que ganó el Mundial Sub 17 de 2023 terminó invicto hablando de mundiales.

Porque igual podemos incluir a España en los Juegos Olímpicos de París 2024. Aquella selección que ganó el oro en el torneo olímpico también perdió en fase de grupos contra Egipto, para luego derrotar en la final a una Francia que llegaba con 5 victorias en 5 partidos.

Y la tendencia también se da en futbol femenil

Aún hay más, pues el futbol femenil también se une a esta curiosa tendencia. Tanto en el Mundial Femenil 2023 como en la Euro Femenina 2025 ocurrió lo mismo.

España ganó el Mundial luego de perder en fase de grupos de fe forma contra Japón, cayendo goleadas 4-0; Inglaterra, por su parte, ganó la Eurocopa después de caer en su debut 2-1 ante Francia.

Inglaterra venció a España en la final // X: @Lionesses

No se ha dado en todos los torneos, pues Corea del Norte ha dominado de principio a fin los mundiales Sub 20 y Sub 17 femeniles, pero como ves, entre todos los torneos que se han dado en los últimos años, perder en fase de grupos no ha representado una sentencia de muerte. De hecho, ha sido todo lo contrario.