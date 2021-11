¡Ni te topo! ‘Canelo’ Álvarez no está interesado en pelear contra campeón de UFC

Después de conseguir el objetivo de ser campeón indiscutido, ‘Canelo’ Álvarez puede darse el lujo de tomarse su tiempo para pensar el siguiente paso en su carrera, pero algo tiene seguro… no está interesado en crossovers.

Rivales no le van a faltar, no sólo porque es uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo, sino porque el nombre de ‘Canelo’ Álvarez significa mucho dinero y cualquiera estaría encantado de ganar unos millones, incluso sabiendo que el mexicano le dará una golpiza.

Desde todos los frentes le han salido los posibles prospectos para una pelea. Desde YouTubers convertidos en boxeadores profesionales como Jake Paul, ex peleadores de MMA como Vitor Belfort y hasta actuales campeones de UFC.

Hablando de campeones de UFC, el pasado 6 de noviembre no sólo fue la pelea que coronaría a ‘Canelo’ Álvarez en la división de los súper medianos ante Caleb Plant, también hubo una pelea de campeonato en el octágono de la empresa de Dana White.

Kamaru Usman defendía su campeonato de peso welter ante Colby Covington, pero a diferencia del ‘Canelo’ Álvarez, el nigeriano de UFC no pudo noquear a su rival y ganó vía decisión unánime.

‘Canelo’ Álvarez no tiene planeado ningún tipo de croosover

En el mismo día ‘Canelo’ Álvarez hizo historia en el boxeo y Kamaru Usman otro tanto en la UFC, pero les romperemos el corazón a los que podrían soñar con una pelea entre estos dos representantes de los deportes de contacto, porque no se dará.

Y esta pelea no será oficial, no porque Kamaru Usman no quiera, su entrenador y él, han demostrado y hasta declarado su interés de querer pelear contra el campeón indiscutido mexicano, pero el ‘Canelo’ Álvarez ya los paró en seco.

TMZ le preguntó a ‘Canelo’ sobre una posible pelea entre Kamaru Usman y él. La respuesta del mexicano fue tajante: “No tiene sentido para mí. Quiero hacer historia en el boxeo y no veo nada ahí (refiriéndose a una pelea con Kamaru Usman“, las palabras de Saúl Álvarez.

¿Qué sigue en el futuro de ‘Canelo’ Álvarez? Aún no lo sabemos y el campeón tiene la opción de elegir cuál será su siguiente destino, pero por lo menos su entrenador, Eddy Reynoso ya había mencionado algunos nombres y aquí te los dejamos.