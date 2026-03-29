Lo que necesitas saber: Capitanes terminó segundo en la Conferencia del Oeste

Capitanes de la Ciudad de México ya tiene rival definido para jugar por primera vez en su historia los playoffs de la G-League, y además lo hace en calidad de local. El equipo mexicano enfrentará el próximo 1 de abril a los Rip City Remix en la Arena Ciudad de México.

La quinteta capitalina cerró la temporada regular con una derrota ante los Austin Spurs, sin embargo, mantuvo el subliderato de la Conferencia del Oeste con una marca de 24 juegos ganados y 12 perdidos, sólo superados por los South Bay Lakers, que finalizaron con 26-10.

Capitanes de la Ciudad de México / Cortesía

El rival de Capitanes para el inicio de los playoffs de la G-League

Capitanes enfrentará a una franquicia relativamente nueva, Rip City Remix, que es filial de los Portland Trail Blazers y con el cual se ha enfrentado en siete ocasiones, y de las cuales registra tres victorias y cuatro derrotas.

Durante la temporada regular se enfrentaron en dos ocasiones en la Arena Ciudad de México, donde Capitanes ganó el primer juego y Rip City se llevó el segundo partido, en el inicio del mes de febrero.

Rip City Remix finalizó la temporada regular en el séptimo puesto, con 19 victorias y 17 derrotas, además de tres victorias en sus últimos cinco partidos, entre ellas una ante los south Bay Lakers.

¿Cuándo y a qué hora es el juego de playoffs de Capitanes?

Capitanes juega los Cuartos de Final de los playoffs de la G-Lesgue este miércoles 1 de abril, a las 20:00 horas, en la Arena Ciudad de México.

Capitanes de la Ciudad de México

Hay que recordar que en la G-League los juegos de playoffs son a un solo partido y eliminación directa, así que el que pierda se queda fuera y el que gane avanzaría a Semifinales y en caso de que Capitanes saque el resultado, jugaría nuevamente como local.