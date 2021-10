Festín de malas patadas, Cardinals invicto y los memes de la semana 5 de NFL

¿Cómo tan rápido ya llevamos 5 semanas de NFL? Si parece que fue ayer cuando se dio el kickoff de la NFL. Se han pasado como agua ya cinco partidos y tras estos partidos sólo los Cardinals se mantienen invictos.

Pero, más adelante hablaremos a detalle de los Cardinals. Para poder hacer un resumen de esta semana 5 de la NFL, primero tendremos que decir que los protagonistas fueron los pateadores, pero para mal, porque se fallaron algunos que hasta es difícil de creer.

Un festival de patadas falladas en gran cantidad de partidos y para el infortunio de ellos, algunas con distancias que se pueden pensar que son difíciles de fallar. En total, se fallaron 12 patadas para puntos extras y 12 de gol de campo. ¡Qué burros, póngales cero!

Cinco semanas después, sólo un equipo de perfila para seguir ganando y ganando. Arizona ha encontrado la clave para conjuntar una defensa sólida, un juego aéreo de miedo, corredores en buena forma y un QB que se está volviendo estrella.

Lo más importante de los Cardinals, es que se han enfrentado a grandes contendientes a llegar al Super Bowl y también a equipos que no levantan. En todos los partidos han dominado y no parece que se vayan a desinflar.

Better catch by I pic.twitter.com/gCJE7NGBIt

Lo que parecía un día de campo para Aaron Rodgers y compañía, se transformó en una auténtica calamidad, pues tuvieron que irse hasta el tiempo extra para que los de Green Bay consiguieran el triunfo.

Burrow y los Bengals llevaron al límite a Rodgers, demostrando que su récord ganador no es una casualidad, desafortunadamente no fue suficiente. Mason Crosby fue héroe y villano, el pateador de los Packers tuvo tres oportunidades de ganar el partido con goles de campo, que falló y su rival tampoco aprovechó en el último minuto del juego. Fue héroe porque después de tres intentos fallidos, la cuarta fue la vencida.

“Never seen a game quite like that in my career.”

Coach LaFleur recaps the overtime victory in Cincinnati 🎥#GBvsCIN | #GoPackGo pic.twitter.com/XaSDmsc4gT

— Green Bay Packers (@packers) October 11, 2021