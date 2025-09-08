Lo que necesitas saber: Tras casi tres horas de partido, el tenista español se impuso al italiano con potencia, dejando el marcador 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

Un duelo clásico ocurrió durante la final del US Open, pues Carlos Alcaraz se enfrentó a Jannik Sinne. Tras un gran enfrentamiento, el español se llevó la victoria, logrando con ello su segundo Grand Slam del año.

Victoria de Carlos Alcaraz // Foto: Getty Images

Carlos Alcaraz gana su segundo US Open

¡Por fin llegó el día! El día en que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentaron en la gran final del US Open 2025. Y tras 4 sets, el español logró alzarse con la victoria y logrando su sexto Grand Slam.

Aunque Jannik no logró la victoria, dejó su huella en la historia del tenis. Antes que él, solo tres tenistas habían jugado la final de cada Grand Slam en un mismo año durante la Era Abierta.

Además, el encuentro llamó la atención por un hecho poco relacionado con el deporte: el presidente de Estados Unidos asistió al partido desde las gradas, algo que no ocurría desde que Bill Clinton hizo lo mismo en el año 2000.

Primera vez que dos tenistas juegan tres finales de Grand Slam en un mismo año

Otro hecho histórico de las finales del US Open es que, por primera vez en la Era Abierta, dos tenistas disputaron tres finales de Grand Slam en un mismo año.

Esto no ocurría desde que los australianos Roy Emerson y Fred Stolle jugaron tres finales de torneos Major en 1964, unos años antes de la Era Abierta.