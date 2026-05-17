Lo que necesitas saber: Antoine Griezmann se fue al Barcelona en 2019 y regresó al Atlético de Madrid en 2021

Antoine Griezmann hizo que centenas y quizá miles de aficionados del Atlético de Madrid soltaran lágrimas durante su discurso de despedida al final del partido frente al Girona. El jugador francés disputó su último partido como colchonero en el Estadio Metropolitano y tras el silbato final se le rindió un emotivo homenaje en el cual Griezmann lanzó un discurso sumamente emotivo.

Muchas veces vemos que leyendas se van de los equipos donde hicieron historia por la puerta de atrás, pero Atlético de Madrid atinó con esta despedida a Griezmann y Griezmann también se supo despedir del Atleti, y si aún había algo que reprocharle al francés, las lágrimas en las tribunas dejaron claro que ambos se perdonaron, como sucede en esas relaciones que te marcan el alma, y eso es algo que muchos clubes deben aprenderle a los Colchoneros.

Lágrimas en las tribunas del Metropolitano

Griezmann termina contrato con el Atlético de Madrid y se marchará a la MLS para jugar con el Orlando City, que tenía el deseo integrarlo a su plantel en marzo, sin embargo, el galo prefirió quedarse hasta el final de la temporada para disputar Champions y buscar un último titulo con el Atleti, en la Copa del Rey, algo que no se consiguió.

Antoine Griezmann en su despedida / Atlético de Madrid

El emotivo discurso de despedida de Griemzmann

Desde el inicio del partido hubo reconocimientos para Griezmann, quien salió a la cancha con sus hijos, con el número 7, arropado por un montón de ovaciones y reconocimientos desde las tribunas, pero ese solo era el inicio de una noche especial.

Atlético de Madrid venció 1-0 al Girona y después del partido los asistentes permanecieron en sus lugares para despedir a Griezmann, a quien jugadores y cuerpo técnico recibieron con un pasillo. Después, los capitanes le entregaron una playera enmarcada y firmada por todos sus compañeros.

Te queremos mucho, Grizi pic.twitter.com/BIkNFJ7eG6 — Atlético de Madrid (@Atleti) May 17, 2026

Luego vino un discurso inolvidable, en el cual Griezmann le ofreció disculpas al Atlético de Madrid por haberse marchado al Barcelona en 2019. Con el club catalán estuvo tres años y volvió a ser colchonero en 2021.

“Esto es una pasada”, inició Griezmann, quien tuvo que hacer una pausa porque se le quebró la voz. El estadio le respondió con una carretada de aplausos y lágrimas de varios aficionados. “Te pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven y cometí un error, volví a recapacitar e hice todo para volver aquí y disfrutar de nuevo”, dijo Griezmann.

En total fueron 10 temporadas de Antoine Griezmann jugando con el Atlético de Madrid, al que le aportó 212 goles en 500 partidos, además de una Supercopa de España (2014). Nunca pudo festejar un torneo de liga como rojiblanco.

¿Qué sigue para Antoine Griezmann?

Al Atlético de Madrid le queda un partido para finalizar la temporada, frente al Villarreal. Ese será su último partido oficial como jugador del Atlético de Madrid y después partirá hacia Estados Unidos para iniciar su etapa en la MLS con 35 años de edad, para consumar sus últimos años como futbolista profesional.

Griezmann no jugará el Mundial del 2026, ya que optó por retirarse de la selección francesa después del Mundial de Qatar 2022.