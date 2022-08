"Volveré": La emotiva despedida de Casemiro del Real Madrid

La salida de Casemiro del Real Madrid es una de las más dolorosas en los últimos años. No solo para el jugador, también para la afición que lo vio crecer durante casi una década y conquistar 18 títulos. Pero todo ciclo tiene un final y este se cierra para comenzar otro en el Manchester United.

Dicen que las despedidas nunca son fáciles y esta es la prueba de ello. Casemiro dio una conferencia de prensa en la que reveló algunos detalles sobre su partida, agradeció a Florentino Pérez, a sus compañeros, a la afición y no pudo evitar el llanto.

Con el objetivo de emprender un nuevo reto, el futbolista brasileño aseguró haber dado todo en cada partido y respondió a los cuestionamientos sobre su nuevo salario. Se dice que ganará mucho más que como merengue, peeero esa no es su prioridad.

“Los que piensan que me voy por dinero es porque no me conocen. Creo que son pocos y no me conocen. No es por dinero. Se equivocan. Eso no es así“, dijo Casemiro.

Y también aceptó que esta etapa en su vida ya había llegado a su fin. En unos días se reencontrará con Cristiano Ronaldo y aunque reveló que no ha hablado con él, ya promete dar lo mejor de sí y reflejar sus valores en una nueva casa.

Las frases más emotivas de Casemiro en su adiós al Real Madrid

Más allá de fichar con otro club, Casemiro espera regresar a Madrid en algún momento. Muy emocionado y entre algunas risas, contó anécdotas, recordó su llegada al equipo merengue y reconoció que le ‘entró el gusanito’ de salir luego de ganar su quinta Champions League.

“Intentaré hablar con el corazón. He ganado muchos títulos pero el más grande fue cuando salgo todos los días para venir a entrenar. A usted, presidente. Muchas gracias a todos. Gracias a mis compañeros, sin ellos no hubiese sido posible. Pero no puedo dejar de hablar de dos: Modric y Kroos. He disfrutado mucho con ellos jugando al fútbol. Un día seguro que volveré para seguir ayudando a este club“.

Una de las grandes tristezas de la afición del Real Madrid es la separación de su tridente en medio campo. Casemiro lo ganó todo junto a Luka Modric y Toni Kroos, quien por cierto no pudo dormir ante la incertidumbre de los rumores… y no, no estamos bromeando.

“Toni me mandó un mensaje a a las 4:30 de la mañana preguntándome si era verdad. Le dije que si no dormía, que me dejara dormir a mí. Lo tenía muy claro, que la historia estaba hecha. Debía ser honesto. Es hora de pensar en otros desafíos, voy al mejor club de Inglaterra para seguir dándolo todo. A Luka y Toni me los llevaré para toda mi vida. Son mis amigos, más allá del jugador. Hemos vivido noches maravillosas, pero me quedo con las de la Champions la pasada temporada“, contó Casemiro.

Por su parte, Florentino Pérez reconoció el orgullo que siente por el brasileño y el papel que jugó durante muchos años. “Gracias por estar ahí y actuar como un padre para los jóvenes. Has sido un ejemplo de compromiso y de valores. Ven en ti un ejemplo de trabajo y sacrificio“, finalizó.