“No podíamos entrar al comedor”: Cecilia Santiago revela desigualdad en América Femenil

Baia baia… El futbol es un canal importante para comprender la importancia de la igualdad de género, pero no siempre cuenta con las condiciones ideales. La prueba de ello es que Cecilia Santiago reveló que el equipo femenil del América pasó mucho tiempo relegado.

Hoy la situación es diferente, la portera milita en el PSV Eindhoven y las Águilas cuentan con mayor apoyo de la directiva. Sin embargo, Santiago contó que sus primeros meses en la Liga MX Femenil fueron muy complicados.

En conferencia de prensa con el PSV, Cecilia Santiago habló sobre el manejo del futbol femenil en Holanda y comparó su nueva vida con situaciones que complicaron su estadía en Coapa.

“Los técnicos están muy interesados en escuchar qué es lo que las jugadoras necesitan y no lo que ellos necesitan. Los vestidores están bien, los baños y las regaderas son adecuadas, o nos dan cosas que necesitamos como tampones o toallas (sanitarias). Ese tipo de cosas son pequeñas, pero hacen una gran diferencia“, explicó la guardameta.

La futbolista de 26 años de edad se incorporó al América en 2017, fue campeona en el Apertura 2018 y emigró al Viejo Continente en junio de 2019. Por ello, conoce bien lo que ocurrió en la institución durante varios meses.

“Me tocó batallar con algunas cosas, nos daban la última cancha en el último horario de entrenamiento o algunas reglas en el comedor, de que no podíamos entrar, ese tipo de cosas te desgastan y no están padres. Se han cometido errores, pero poco a poco los clubes están aprendiendo qué hacer y qué no hacer“, agregó.

No sólo ocurrió en América Femenil

Lo que contó Cecilia Santiago sobre lo que pasó en América Femenil hace años, no es un hecho aislado en el futbol mexicano. Tanto hombre como mujeres, han denunciado condiciones deplorables para los equipos femeniles.

Antes de la desaparición de los Tiburones Rojos de Veracruz, Carlos Salcido denunció aproximadamente 2 meses de adeudo con el equipo femenil. En ese entonces cada jugadora cobraba 3 mil 700 pesos al mes y la situación iba más allá de los salarios.

“Las condiciones en que se encuentran son indignantes. No cuentan con cuerpo médico, nutriólogo, condiciones de privacidad al cambiarse, ni agua para bañarse en ocasiones, o para hidratarse“, explicó el entonces futbolista en una conferencia.

Ver en YouTube

Tiempo después, Necaxa hizo un viaje a la Ciudad de México para enfrentar al América y su llegada se retrasó debido a un bloqueo en la carretera. Las futbolistas no pudieron comer o hidratarse, mucho menos descansar previo al partido y sí, perdieron en Coapa.

Asimismo, se dio a conocer que durante 2020, Cruz Azul quitó el servicio de alimentación a sus jugadoras. Por si fuera poco, este plantel va y viene entre La Noria y las instalaciones del club en Hidalgo, en donde solían disputar sus juegos de local.