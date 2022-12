Chido, pero a la vez gacho: con la designación de César Ramos para pitar la semifinal entre Francia y Marruecos, parece que se va la posibilidad de verlo en la final del Mundial… porque sí que sonaba para silbarla.

Pero bueno, lo importante es que ayer se dio a conocer que el silbante mexicano César Ramos fue designado como árbitro central de una de las llaves de las que saldrá el segundo finalista del Mundial de Qatar.

Action photo during the match Veracruz vs America corresponding to the week 8 of Liga Bancomer BBVA Closing Tournament 2018 at Luis Pirata Fuente Stadium. Foto de accion durante el juego Veracruz vs America correspondiente a la jornada 8 de la Liga Bancomer BBVA Torneo Clausura 2018 en el Estadio Luis Pirata Fuente. En la foto: Cesar Ramos. 18/02/18/MEXSPORT/Isabel

La confirmación del llamado de César Ramos la hizo la FIFA. En la página oficial del máximo rector del futbol mundial ya aparecen los generales de la semifinal Francia vs Marruecos. Ahí, en el mero centro, está el nombre del mexicano como árbitro central.

El partido Francia vs Marruecos será la segunda semifinal del Mundial Qatar, un día después de que se conozca al primer finalista, el cual saldrá del duelo Argentina Croacia.

Agencia Mexsport

La semifinal que pitará el mexicano se celebrará en el estadio Al Bayt, ubicado en la municipalidad de Jor.

La terna arbitral que acompañará a César Ramos estará conformada por Alberto Morín Méndez como 1er árbitro asistente; Miguel Ángel Hernández Paredes, como 2º árbitro asistente y Jesús Valenzuela Sáez, como 3er árbitro asistente.

César Ramos Pitará el Suiza vs. Brasil/ Mexsport

La designación para pitar el Francia vs Marruecos le cayó a César Ramos como regalo anticipado de cumpleaños, ya que el silbante mexicano cumplirá sus 39 añitos el próximo 15 de diciembre, un día después de que se luzca pitándole a Mbappe.

César Ramos Palazuelos nació en Culiacán, Sinaloa en 1983. Es licenciado en Comunicación y, aunque desde 2002 se desempeña como silbante, fue hasta 2011 que debutó como profesional. Tres años después, en 2014, obtuvo el gafete de la FIFA.

Foto: FIFA

Como árbitro ha pitado en 20 torneos de la LIGA MX, en los ya silbó en seis finales. Fogueo internacional no le falta: ha participado en Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz; Copas Mundiales Sub-20, 2015 y 2017; Juegos Olímpicos (Río 2016); Mundial de Clubes y no es un novato de los mundiales: ya antes pitó en Rusia 2018.

El Francia vs Marruecos será la cuarta participación de César Ramos en Qatar 2022. Antes dirigió las acciones del Dinamarca vs Túnez y Bélgica vs Marruecos, en fase de grupos. Ya en octavos silbó el Portugal vs Suiza.