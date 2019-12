La década está por terminar y no cabe duda que pasamos muchos buenos momentos con distintos retos virales. El deporte fue uno de los focos de atención para seguir y crear algunos ‘Challenges’, pues ya sean los mismos deportistas, equipos, aficionados o personajes de este mundo, se las ingeniaron para darle la vuelta al mundo, por lo que hoy vamos a recordar los 10 más significativos y sonados de estos 10 años. ¿Los hicieron todos?

Los denominados ‘challenges’ son retos que se lanzan abiertamente en internet para que quien lo vea trate de reproducirlo o hacerlo mejor. Algunos fueron muy generales, otros eran retos directos para algunos personajes, otros colectivos pero siempre logrando su propósito: que todos participaran.

Desde hacer ‘burla’ a alguien, mostrar sus habilidades, destreza o ingenio, fue que se desarrollaron estos ‘Challenges’, pues todos recordaremos lo imposible que parecía el de Dele Alli, jugador del Tottenham o la habilidad necesaria para emular el de Lionel Messi.

Igual vale la pena resaltar que esta ‘moda’ de los retos virales no tiene tanto tiempo de antigüedad, pues pese a que hace algunos años el internet se ha ‘apoderado’ del mundo, su ‘boom’ es un tanto reciente. Bien, vamos a hacer un recuento de los mejores ‘Challenges’ que pudimos disfrutar.

Sí, podrá parecer imposible hoy en día pero hubo una época en la que los mexicanos dejamos de lado el famoso “Eeehhh… ¡P*to!”. Previo a que México se coronara campeón del Mundial Sub-17 del 2011, en internet se hizo viral el video de un señor que iba a ‘sacar el fua’… así es, tenía que dar el extra y sólo podía hacerlo con el ‘fua’, para sacar el carácter, la fuerza y el poder.

Este mítico ‘Fua’ fue tan sonado, que en las gradas del Mundial Sub-17 se cambió la palabra ‘p*to’ por ‘fua’, misma que generó gran eco ya que era de las pocas veces que íbamos a ver algo así, sino pregúntenle a la FIFA hoy en día, que ya no sabe cómo evitarlo.

En 2016 se viralizó el popular #MannequinChallenge, mismo que consistía en que un grupo de personas en una habitación se quedara completamente inmóvil mientras una cámara recorría todo el lugar, haciéndose pasar como si en verdad fueran unos maniquíes.

Clubes, Selecciones, jugadores con sus familias o amigos y demás personajes, le entraron a este reto viral donde demostraron que pueden quedarse parados o en alguna posición sin hacer nada por un buen rato, pues pese a que los videos duraban máximo 1 minuto, se necesitaba de gran concentración.

Uno de los mejores jugadores del Tottenham optó por festejar sus goles de una nueva forma y sin creer que sería tan imitado, terminó siendo un dolor de cabeza para las personas. El #DeleAlliChallenge resultó ser más difícil de lo que se esperaba, pues aunque sólo era acomodar los dedos y la mano para rodear tu ojo, no encontrábamos la forma de hacerlo a la primera.

El truco era simplemente doblar el dedo índice hacia arriba, dejar el resto estirado, girar la mano para que la curva quedara hacia abajo y rodear tu ojo. ¿Fácil, no?

Lionel Messi logró algo que parecía imposible. Como parte de una campaña promocional de un refresco, se creó el #MessiChallenge, mismo que requería de gran habilidad, talento e incluso hasta algo de suerte.

Se ponía una botella encima de un balón hasta que quedara para sin moverse ni caerse; se ponía un aro o algo dónde entrara el balón y debías patear, hacer que entre y además la botella al salir al aire tenía que caer ‘parada’. Sumamente complicado para muchos pero algunos otros estuvieron a la altura del desafío.

El Mundial de Rusia 2018 fue el parteaguas para que Neymar se convirtiera en un actor profesional. En distintas ocasiones con la Selección de Brasil, el jugador del PSG se aventó unos dramas y lloriqueos en el campo que no se los creía ni su mamá y es que quería hacer creer a los árbitros que en verdad le habían roto el pie o algo… lo peor fue que algunos sí lo creyeron.

Este ‘Challenge’ se trataba de que cuando alguien gritaba Neymar, todos se tiraban al piso y comenzaban a rodar, gritar y hacer cara de sufrimiento, imitando al brasileño y sus malas actuaciones.

Este reto viral es muy literal, simple pero muy divertido. Así como se puede interpretar, sólo había que chupar/morder un limón y mostrar tu reacción luego de hacerlo con el fin de verte chistoso y mostrar un lado que no se muestra habitualmente. Seguido de ello, se retaba a alguien más a hacerlo.

We accepted Aubreigh’s #LemonFaceChallenge🍋 to spread #DIPG awareness! We now challenge the @Dbacks. You guys have 48 hours to do it. To find out more about Aubreigh; go to Facebook and look up Aubreigh’s Army. pic.twitter.com/xv2UpOc8d1

— Enrique Hernández (@kikehndez) April 14, 2018