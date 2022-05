Liverpool se aventó una de las remontadas más épicas en la historia de la Champions League en 2005, en el capítulo conocido como “El Milagro de Estambul” y actualmente es uno de los equipos protagonistas en el futbol de Europa, siempre acompañados de sus fieles seguidores, quienes en todo momento entonan “You’ll never Walk Alone”.

Y para celebrarlo, repasamos la historia de uno de los himnos más potentes que existen en el futbol desde hace varias décadas.

1.- El nacimiento en Broadway

Resulta imposible no emocionarse al escuchar el estruendoso rugido de 50 mil almas al entonar los compases de “You’ll never Walk Alone” previo a cada partido del Liverpool en Anfield Road, y créanme que no hace falta ser aficionado de los ‘reds’ para estremecerse. Fue en 1945, cuando la emblemática canción fue compuesta por Richard Rodgers y Oscar Hammersetin para un musical de Broadway llamado Carousel.

Interpretada por sus protagonistas hasta en dos ocasiones durante el segundo acto del musical, YNWA se convirtió rápidamente en una canción que todo mundo cantaba, por lo que se decidió editarla en vinilo, convirtiéndose rápidamente en un éxito comercial.

2.- El éxito de ventas

Tras el éxito popular, no fueron ni una ni dos, sino varias las reversiones que rápidamente se hicieron a “You’ll never Walk Alone”. La primera de ellas, corrió a cargo de nada más y nada menos que de un joven llamado Frank Sinatra quién la llevó al Top Ten de Billboard.

Fue el propio Sinatra quién en 1956 sería el elegido para protagonizar la versión cinematográfica de ‘Carousel’, que sería dirigida por Henry King, director de otras grandes cintas como “La Colina del Adiós” o “Las Nieves de Killamangiro” inspirada en la historia de Ernest Hemingway; sin embargo, cuando Sinatra se enteró que además de cantar, tendría que filmar en dos ocasiones cada escena de la película, (para el formato de 35 mm y el CinemaScope de 55m) se puso en rebeldía y abandonó la producción, al decir “No vas a tener a dos Sinatras por el precio de uno”. Sin embargo, el poder de “You’ll Never Walk Alone” iba mucho más allá que los berrinches de Sinatra y siguió escribiendo su historia.

3.- Y llegó al futbol

Fue en 1963, cuando Gerry & The Peacemakers decidieron grabar su propia versión de “You’ll Never Walk Alone” producida por George Martin.

Cuenta la leyenda que el cuarteto (que en aquel entonces era visto como una calca de los Beatles, al tener cuatro integrantes, ser originarios de Liverpool, manejados por Brian Epstein y producidos por George Martin) entregó una copia de este single a Bill Shankly, (entrenador del Liverpool en aquellos años) durante un viaje en autobús que compartían Gerry & The Peacemakers, la escuadra completa del Liverpool y algunos periodistas que cubrían la pretemporada del equipo.

Al escucharla, Shankly se conmovió de tal forma, que los periodistas, urgidos por alguna historia entre partidos, decidieron publicar diversos reportes en los que señalaban que el Liverpool había adoptado “You’ll never Walk Alone” como su himno.

4.- La otra historia

La otra historia sobre la adopción de “You’ll Never Walk Alone” como himno del Liverpool es mucho más honesta, y es que a principios de la década de los 60’s , previo a los partidos de cada semana, la megafonía de Anfield solía poner el top 10 de los éxitos del momento. Así, canciones de Elvis Presley, Rolling Stones, y por supuesto los Beatles se escuchaban semana a semana en el estadio del Liverpool. Los aficionados cantaban al unísono todas estas canciones.

La versión de Gerry & The Peacemakers a “You’ll Never Walk Alone” ocuparía el primer lugar en las listas de popularidad durante 4 semanas consecutivas, lo que la hizo ser la última canción que se interpretaba antes de que comenzaran los partidos, enloqueciendo a las 50 mil almas que se daban cita en el estadio, quienes sin importar que el single hubiera salido del top ten la seguían interpretando semana a semana, adoptando los versos de esta canción como una forma de apoyo incondicional al equipo de sus amores.

5.- Un estilo de vida

La letra de “You’ll Never Walk Alone” es sin lugar a dudas una de las más poderosas que existe, con versos como “cuando camines en la tormenta, mantén tu cabeza en alto, y no temas de la oscuridad. Al final de la tormenta, hay un cielo dorado, un dulce canto y la plata de una alondra”, “camina sobre el viento, camina bajo la lluvia, aunque tus sueños se vean sacudidos o golpeados, camina adelante, ve adelante, ve con esperanza en tu corazón y nunca caminarás solo”, lo que la ha llevado a convertirse no sólo en himno del Liverpool, sino en una canción recurrente que se entona cada semana en los estadios del Feyenord, Borussia Monchenglabdach, o el Tokyo FC.

Además de Frank Sinatra, “You’ll Never walk alone” ha sido interpretada por Judy Garland, Elvis Presley, Roy Hamilton, Johnny Cash y por supuesto, Patti Labelle, cuya versión fue retomada hace algunos años para ser sampleada en “Home” de Kanye West.

Un corte de “You’ll never walk alone” interpretado por la tribuna de Anfield, aparece en “Fearless” de Pink Floyd. Cuando se rumoraba su posible traspaso al Manchester City, Danny Agger se tatuó las iniciales de “You’ll never walk alone” YNWA en los nudillos de su mano, como una muestra de su compromiso y amor por el Liverpool.