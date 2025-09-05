Lo que necesitas saber:

El juego entre Chargers vs Chiefs en Brasil será transmitido por Youtube.

¡Agárrense mis tropicoquetos! La NFL confirmó que Karol G será la encargada del show de medio tiempo y no, no hablamos del Superbowl, nos referimos al juego entre Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs que será en Brasil.

La ‘Bichota’ llegará a la Arena Corinthians para animar el encuentro con sus mejores canciones. Seguramente escucharemos una mezcla entre sus primeros éxitos y temas de su nuevo disco ‘Tropicoqueta’.

¡La NFL vuelve a Brasil! Chargers será local en la Arena Corinthians
Foto: @NFLBrasil

Karol G en Brasil con la NFL

La NFL regresa a Brasil con el juego entre Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs de la semana 1 de la temporada 2025 el viernes 5 de septiembre. Y lo mejor de todo es que el juego será transmitido por el canal de Youtube de la NFL.

Eso quiere decir que en todo el mundo podrán ver las mejores acciones del juego y también el show de medio tiempo de Karol G, quien fue la elegida para poner el ritmo con los aficionados brasileños.

  • ¿Cuándo es el juego entre Chargers vs Chiefs? Viernes 5 de septiembre
  • ¿Dónde juegan? Arena Corinthians de Sao Paulo, Brasil
  • ¿Dónde ver en vivo? Desde el canal oficial de la NFL en YouTube
  • ¿A qué hora? 17:00 hrs, tiempo de México
Karol G en el show de medio tiempo de juego de la NFL en Brasil
Karol G en el show de medio tiempo de juego de la NFL en Brasil / Fotografía karolg vía IG

Todos los juegos internacionales de la NFL en el 2025

Brasil no será la única parada de la NFL fuera de Estados Unidos, también visitarán Dublin, Londres, Alemania y España. Acá les dejamos la lista completa.

JuegosFechaSede
1Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers5 de septiembre 2025Corinthians Arena, Saõ Paulo
2Minnesota Vikings vs Pittsburgh Steelers28 de septiembre 2025Croke Park (Dublin, Irlanda)
3Minnesota Vikings vs Cleveland Browns5 de octubre 2025Tottenham Hotspur Stadium
4Denver Broncos vs New York Jets12 de octubre 2025Tottenham Hotspur Stadium
5Los Angeles Rams vs Jacksonville Jaguars19 de octubre 2025Wembley Stadium
6Atlanta Falcons vs Indianapolis Colts9 de noviembre 2025Olympic Stadium (Berlin, Alemania)
7Washington Commanders vs Miami Dolphins16 de noviembre 2025Santiago Bernabéu Stadium (Madrid, España)

