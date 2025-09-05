Lo que necesitas saber:
El juego entre Chargers vs Chiefs en Brasil será transmitido por Youtube.
¡Agárrense mis tropicoquetos! La NFL confirmó que Karol G será la encargada del show de medio tiempo y no, no hablamos del Superbowl, nos referimos al juego entre Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs que será en Brasil.
La ‘Bichota’ llegará a la Arena Corinthians para animar el encuentro con sus mejores canciones. Seguramente escucharemos una mezcla entre sus primeros éxitos y temas de su nuevo disco ‘Tropicoqueta’.
Karol G en Brasil con la NFL
La NFL regresa a Brasil con el juego entre Los Angeles Chargers vs Kansas City Chiefs de la semana 1 de la temporada 2025 el viernes 5 de septiembre. Y lo mejor de todo es que el juego será transmitido por el canal de Youtube de la NFL.
Eso quiere decir que en todo el mundo podrán ver las mejores acciones del juego y también el show de medio tiempo de Karol G, quien fue la elegida para poner el ritmo con los aficionados brasileños.
- ¿Cuándo es el juego entre Chargers vs Chiefs? Viernes 5 de septiembre
- ¿Dónde juegan? Arena Corinthians de Sao Paulo, Brasil
- ¿Dónde ver en vivo? Desde el canal oficial de la NFL en YouTube
- ¿A qué hora? 17:00 hrs, tiempo de México
Todos los juegos internacionales de la NFL en el 2025
Brasil no será la única parada de la NFL fuera de Estados Unidos, también visitarán Dublin, Londres, Alemania y España. Acá les dejamos la lista completa.
|N°
|Juegos
|Fecha
|Sede
|1
|Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers
|5 de septiembre 2025
|Corinthians Arena, Saõ Paulo
|2
|Minnesota Vikings vs Pittsburgh Steelers
|28 de septiembre 2025
|Croke Park (Dublin, Irlanda)
|3
|Minnesota Vikings vs Cleveland Browns
|5 de octubre 2025
|Tottenham Hotspur Stadium
|4
|Denver Broncos vs New York Jets
|12 de octubre 2025
|Tottenham Hotspur Stadium
|5
|Los Angeles Rams vs Jacksonville Jaguars
|19 de octubre 2025
|Wembley Stadium
|6
|Atlanta Falcons vs Indianapolis Colts
|9 de noviembre 2025
|Olympic Stadium (Berlin, Alemania)
|7
|Washington Commanders vs Miami Dolphins
|16 de noviembre 2025
|Santiago Bernabéu Stadium (Madrid, España)