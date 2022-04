El día en que Checo encontró desnudo a Max Verstappen tras una carrera de Fórmula 1

Tal vez Checo Pérez no había encontrado un coequipero con el que se llevara tan bien como con Max Verstappen. El mexicano y el neerlandés se hay apoyado desde que Red Bull fichó a Checo para la temporada 2021 y han protagonizado varias escenas cómicas fuera de la pista gracias a las dinámicas que organiza la escudería.

Verstappen puede decir que consiguió su primer título en Fórmula 1 gracias al apoyo de Checo, y en Países Bajos hasta se disculparon con México por el clavado de Robben y el piloto de 24 años se le vio bastante contento en una fiesta al lado del ‘Canelo’ (los dos hasta las manitas), lo cual tampoco habría sido posible sin la intervención de Checo.

Después de poco más de año, Checo también puede decir que conoce a Verstappen con profundidad, de arriba a abajo, de pies a cabeza… con y sin ropa. Esto fue revelando por el propio piloto mexicano, quien avergonzó a Max durante un evento previo al Gran Premio de Australia.

Resulta que Checo encontró a Verstappen sin prendas después de que el neerlandés ganara una carrera, aunque el mexicano no dio detalles, pero Max debió estar sumamente eufórico para despojarse de todo y tirarse al piso ¿habrá sido tras el Gran Premio de Abu Dhabi, en el cual ganó su primer campeonato?

“Tú, después de la carrera, cuando estabas desnudo sobre el suelo”, dijo Checo, quien desató las carcajadas del público, mientras que Verstappen, todo colorado, le hacía la seña a Pérez para que no continuara con la anécdota.

Here, have Checo talking about naked Max on the floor at a very public Tag Heuer event in Melbourne last night pic.twitter.com/8yWRV1AvOw

— nini ✨ race week 🏁 (@poetdamerons) April 7, 2022