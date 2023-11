Checo Pérez logró avanzar a la Q3 en la Clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, pero el resultado no fue el esperado. Su mejor y última vuelta fue eliminada por exceder los límites de pista y como consecuencia cayó del quinto hasta el noveno lugar en la parrilla de salida.

Eso sí, Chequito no fue el único que sufrió con el Circuito de Yas Marina, Carlos Sainz se fue eliminado en la Q1 por salirse de las líneas blancas. Y es que a lo largo de la temporada los dichoso límites de pista le han dado varios dolores de cabeza a los pilotos.

En la Clasificación del GP de Abu Dhabi, Checo demostró tener un buen ritmo, a diferencia de otros fines de semana logró meterse a la Q3 sin problema, pero justo en el momento más importante reportó a su ingeniero Hugh Bird, problemas con la aceleración.

“Habíamos tenido una buena clasificación hasta la Q3. Llegando a la Q3 tuvimos problemas acelerando en el mapa del motor, se me complicó un poco y en la última vuelta excedimos los límites de pista en la curva 1, no tuve una buena Qualy “

Y por si eso no fuera suficiente, en la curva 1 del Circuito de Yas Marina excedió los límites de pista, por lo que su mejor vuelta, que lo tenía en quinto lugar, fue eliminada mandando al tapatío hasta el noveno puesto en la parrilla de salida, muy lejos de la punta y desde donde tendrá buscar el podio.

El Gran Premio de Abu Dhabi se correrá a 58 vueltas y con las condiciones del clima la degradación en los neumáticos será el principal problema de los equipos, algo que podría beneficiar a Checo, quien ha demostrado ser un maestro en el rendimiento de las llantas y lo que podría ayudarlo para remontar hasta los primeros lugares.

Eso sí, Checo aseguró que la FIA y los pilotos necesitan discutir sobre los límites de pista, pues hasta ahora los únicos perjudicados han sido ellos y no han visto ningún beneficio en su rendimiento.

“Siempre es un poco ridículo esto, tenemos que hacer algo para cambiarlo el próximo año no hemos ganado nada, pero te arruina mucho y lo peor es que no tienes referencia, no sabes si estás fuera o dentro”

Checo sobre los límites de pista