Checo Pérez sabe que su objetivo principal en el GP de Turquía será contener a Hamilton: “No se lo pondré fácil”

El Gran Premio de Turquía representó nuevas complicaciones para Checo Pérez durante la calificación y en consecuencia, un cambio de objetivos y prioridades. El primero de ellos será remontar la mayor cantidad de posiciones posible en la largada.

Pero más adelante, es prácticamente seguro que el mexicano fungirá como escudo de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton. El británico de Mercedes recibió una penalización por cambio en el motor que lo relegará al onceavo puesto e hizo cambios en toda la parrilla de salida; no obstante, es bien sabido que es capaz de remontar eso y mucho más.

Consciente del rol que juega en Red Bull, Checo Pérez asegura que la largada será una parte muy importante si quiere aspirar al podio en Turquía. Además, destacó que no se convertirá en un rival fácil ni para Hamilton, ni para otros pilotos.

“Espero que Lewis no me alcance, que yo haga el suficiente progreso al principio de la carrera para poder estar con los líderes. Esa será la clave para mí mañana. Trataré a Lewis como a cualquier otro rival. Quiero hacer el mejor trabajo posible para mí, y no se lo pondré fácil a nadie“

Esta no será la primera vez que Checo Pérez lucha por contener a Hamilton. En otras carreras lo hizo para ayudar a Verstappen y en el GP de Azerbaiyán lo hizo en defensa propia, pues aquella carrera representó la primera victoria del mexicano con Red Bull e incluyó un final cardiaco.

Checo Pérez se muestra optimista ante lo sucedido en Turquía

El desempeño de Checo Pérez en la Q3 del Gran Premio de Turquía dejó mucho que desear en Red Bull. El séptimo lugar dejó poco satisfecho a Christian Horner y el piloto tapatío aceptó que pudo lograr un mejor resultado; no obstante, confía en que el ritmo de carrera será mucho mejor.

“Perder ese juego (de neumáticos) en la Q1 no fue lo ideal, eso realmente nos perjudicó hoy. Entramos en la Q3 y sólo teníamos un juego nuevo. Estoy muy contento con la forma en que mejoramos el rendimiento a través del fin de semana. Soy optimista. Creo que hemos mostrado un buen ritmo el viernes en las tandas largas, así que espero que los cambios que hemos hecho ayuden a nuestro ritmo de carrera, por lo que deberíamos ser capaces de pelear adelante“, agregó Checo en la zona mixta del GP según Motorsport.