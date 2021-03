Checo Pérez pide que no tengamos tantas esperanzas para su primera carrera con Red Bull

Si esperas que Checo Pérez vuelve desde el primer Gran Premio de la temporada, en Baréin, con Red Bull, tal vez te puedas decepcionar, pues el propio piloto mexicano se encargó de bajar las expectativas para su primera carrera en el 2021, luego de los test realizados en Baréin.

Checo subirá de nueva cuenta al RB16B el próximo viernes 26 de marzo para encarar las primeras prácticas libres de la temporada y será la última oportunidad para aportar información a los ingenieros para comenzar la competencia como tal, con la sesión de calificación, el sábado 27.

Checo, con escasas esperanzas en Baréin

Será el domingo 28 cuando los 20 monoplazas den inicio a la primera carrera de la temporada, pero Checo ha pedido paciencia, situación que se interpreta como una jugada para descargar presión.

“No me he terminado de adaptar del todo. Sé que todavía hay áreas en las que mejorar y estoy siendo bastante paciente en lo que a eso respecta. No quiero tener muchas esperanzas puestas en la primera carrera, pues quizá no salga según lo previsto”, indicó el mexicano al podcast de la Fórmula 1.

La escudería Red Bull ha sido elogiada por su nueva alineación, con Checo y Max Verstappen. Desde Mercedes, también han llegado comentarios sobre la fortaleza del equipo austriaco. Tanto Lewis Hamilton como Toto Wolff han indicado que esta vez sí tendrán presión a lo largo de la temporada en la competencia por el campeonato de constructores.

Verstappen marca su camino en Red Bull

Sin embargo, Checo se ha mantenido al margen y explicó que él sólo se enfoca en competir con su propio coequipero, Verstappen, quien es considerado por muchos como el segundo mejor piloto de la parrilla, sólo por detrás de Hamilton.

“Desde que supe que vendría a Red Bull supe que iba a enfrentar un gran desafío, que es Max. Es un piloto muy completo. Para ser honesto, no he encontrado sorpresas. Acabo de descubrir que es un piloto muy fuerte y va a ser una tarea y un gran desafío para mí”, indicó el mexicano, según Marca.