¡Señor, me has mirado a los ojos! Llegó el momento de planear el lugar y la hora para darle la bienvenida a la tercera temporada de “Drive to Survive”, la serie de Netflix que nos muestra una visión distinta y más profunda de lo que sucede en el mundo de la Fórmula 1.

Nuestras sospechas se han confirmado, pues será en el mes de marzo cuando se estrene la tercera temporada. Netflix y la propia Fórmula 1 confirmaron que la nueva entrega se estrena el 19 de marzo.

La fecha de estreno queda perfecta para ir calentando motores, pues para esos días estaremos hablando de lo que suceda en los test o pruebas libres de los equipos en el circuito de Baréin y estaremos a poco más de una semana del arranque de la temporada 2021 de Fórmula 1, la cual marcará el debut del mexicano Checo Pérez en la escudería Red Bull.

Checo Pérez podría ser el protagonista de “Drive to Survive”

De la misma manera se ha liberado el primer tráiler de la serie, que en las dos temporadas pasadas nos ofreció una decena de capítulos, cada uno enfocado prácticamente en cada escudería, salvo en la segunda temporada, en la que Racing Point no fue tomada en cuenta y por lo tanto no vimos casi nada sobre Checo Pérez.

Sin embargo, para la tercera entrega se espera que el mexicano sea uno de los protagonistas al vivir caras opuestas durante el 2020. Por un lado los momentos complicados, cuando se anunció que quedaría fuera de Racing Point, que le dio su lugar a Sebastian Vettel, así como su positivo por coronavirus.

La otra cara, la positiva, el regreso al podio y su primer triunfo en el Gran Circo, además del final que muchos mexicanos esperábamos, cuando fue confirmado como piloto de la escudería Red Bull.

Escenas que queremos ver

¿También mostrarán la parte en la que Alex Albon es notificado que no seguiría como piloto de Red Bull? Otro de los puntos a prestar atención en “Drive to Survive” será el momento dramático del accidente de Romain Grosjean, piloto de Haas, y quien resultó prácticamente ileso de unas escenas que en otros tiempos tal vez habrían cobrado la vida del volante.

Por lo pronto, acá va el primer tráiler, el cual alimenta las expectativas ¡Ya que sea 19 de marzo!