Yon de Luisa confirma que ‘Chicharito’ no irá al Mundial de Qatar: “No lo veremos de aquí en adelante”

Para el cierre de la eliminatoria de la Concacaf, Gerardo Martino no pudo convocar a Rogelio Funes Mori, debido a que el delantero del Monterrey se había lesionado, por lo que era la oportunidad perfecta para el regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández, sin embargo, el elegido fue Santiago Giménez.

De esta manera se confirmó que el ‘Tata’ no tienen en cuenta a Hernández ni de broma y Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, adelantó que por más goles que meta en el Galaxy de la MLS, no será llamado para el Mundial de Qatar 2022 por motivos internos en la Selección.

“A ‘Chicharito’ no lo veremos de aquí en adelante”

Para el Mundial de Qatar, debido a la pandemia, variantes y rebrotes, FIFA tendrá que decidir si cada selección va al Mundial con 23 jugadores o si las listas crecen a 26 futbolistas, pero aunque se agreguen tres jugadores más a las listas, ‘Chicharito’ no será llamado.

De esta forma, entre tantas incertidumbres de cara a Qatar 2022, una de las certezas es que Hernández no irá al Mundial. “Hemos sido respetuosos con las decisiones de Gerardo Martino. Hay motivos y no lo vería en las convocatorias de aquí en adelante”, manifestó De Luisa a ESPN. “Es algo que se ha hablado internamente… Si se ha decidido no convocar, es por algo”, indicó.

No habrá sorpresas en la lista final

Asimismo, Yon de Luisa manifestó que la lista de Martino ya está encaminada, de modo que no se esperan grandes sorpresas en la lista de 23 o 26 jugadores, aunque Gerardo Torrado dejó abierta la posibilidad de llamar a Marcelo Flores. ¿Carlos Acevedo? Dependerá de lesiones de los arqueros de confianza de Martino: Ochoa, Talavera, Cota y Orozco.

“No esperamos grandes sorpresas después de tantos partidos en los últimos meses, sí se han tenido convocatorias variadas, lo hemos visto no sólo en partidos de Nations League, creo que en ese sentido se ha revisado bien todo el abanico de posibilidades. Viene el detalle fino, si son 23 o si la FIFA decide ampliarlo a 26”, manifestó.