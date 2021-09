¡Dio el grito en la MLS! Revive el gol del ‘Chicharito’ Hernández contra el Houston Dynamo

¡Javier ‘Chicharito’ Hernández ha recuperado el olfato goleador! Después de perderse varios partidos en la MLS con el Galaxy debido a una lesión, el artillero se hizo presente en el marcador frente al Houston Dynamo y ya suma 11 goles en la temporada, la cual arrancó con bastante ritmo, hasta que llegó la lesión.

El último partido que había disputado Hernández antes de lesionarse fue en a novena fecha, en la cual marcó un doblete contra San José Earthquakes, y salió de cambio después de 72 minutos. Regresó a la actividad en la jornada 19, frente al Colorado Rapids, del arquero de origen mexicano, William Yarbrough, y recuperó el olfato goleador en la vigésima fecha, contra Houston

El mexicano convirtió su undécimo gol en la temporada a la hora de partido gracias a un centro desde el sector izquierdo por parte de Dejan Joveljić. A pesar de la marca en el área, el mexicano se elevó y alcanzó a rematar el esférico, el cual mandó a las redes a pesar de un ligero desvío del zaguero.

Con ello, Hernández empató el partido 1-1 y rescató un punto para el Galaxy, que ocupa el cuarto sitio de la Conferencia del Oeste, de modo que los angelinos apuntan a la postemporada.

CHICHA DUNKED ON HIM @CH14_ with the equalizer to put us on the board! pic.twitter.com/4ZSTUImnHb

— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 16, 2021