La ausencia de Javier ‘Chicharito’ Hernández en la Selección Mexicana no es un tema reciente. El máximo goleador del ‘Tri’ no fue considerado para el Mundial de Qatar 2022 y el panorama no es muy distinto de cara a un nuevo ciclo mundialista.

Desde hace un buen rato, se han publicado y creado diferentes versiones sobre el castigo que le costó las convocatorias. Que si es un tipo incómodo o se trató de una salida con otros futbolistas y hubo otra persona que ocultó y ayudó en ese chistecito… La realidad es que nunca se dio una versión oficial.

Sin embargo, el mismo ‘Chicharito’ está prácticamente resignado a seguir lejos de la Selección Mexicana. Aún así, se había limitado a decir que estaba dispuesto a regresar en cualquier momento y ahora, reveló detalles sobre el “veto” que le impusieron.

La versión de ‘Chicharito’ por el castigo que lo aleja de Selección Mexicana

‘Chicharito’ no ha sido convocado a la Selección Mexicana desde septiembre de 2019. Entre tantas especulaciones, el atacante contó su verdad sobre el largo veto que se le impuso y echándole un poco más de leña al fuego, lamentó que se le juzgara de esta manera, cuando en el ‘Tri’ han existido faltas más fuertes.

“Desafortunadamente, ¿qué quieres que te diga? Claro que yo me equivoco. Si yo soy el primero que me equivoco y te puedo decir me equivoqué, ¡todos wey! Ahí fue el problema, que en una situación… Lo caro que se cobró.

“Ahora sí que el dólar me lo cobraron a 100, cuando debió haber sido a 20, a mí. ¿Y por qué a mí? Cuando ha habido a otros que han hecho hasta peores, tú sabes cuáles, y se los cobran a 5, por algo será“, explicó ‘Chicharito’ en entrevista para Fox Sports.

De una u otra forma, ‘Chicharito’ considera que lo sucedido debe quedar en el pasado. Además, destacó que después de tanto tiempo, sus prioridades no están en señalar quién cometió el error más grande en ese momento.

“La cuestión no fue de quién se equivocó más o quién se equivocó menos, todas las partes lo pudieron haber hecho mejor y cada uno a su conveniencia decidió hacerlo como quisiera hacerlo. Al final, el tiempo pone a cada uno en su lugar“.

La parte positiva de la ausencia de Hernández con México

Otro de los rumores en el entorno de ‘Chicharito’ fue que él no quería ir a la Selección Mexicana. Por ello, aprovechó la oportunidad para desmentir esa versión. No obstante, aceptó que ese tiempo le dio chance de convivir más tiempo con su familia, especialmente con sus hijos.

“Estos dos años yo sabía que era un precio a pagar por el error, pero también por una decisión que yo tomé, por un compañero. Yo, y así iba a ser. Te voy a explicar algo y te lo voy a decir al chile: Si la gente dudó que hubo falta de interés mío para ir a la Selección, fue mentira, pero también hubo un poco de verdad.

“Si yo hubiera estado yendo a la Selección, en ese momento, no veo a mis hijos. No los veo en todo un año, y no iba a hacer eso. Todo pasó como tenía que pasar y al final todo terminó como tenía que terminar“.

