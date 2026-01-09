Lo que necesitas saber: Si bien no han dado motivos oficiales, su bronca con el entrenador en octubre pudo ser un factor clave para no seguir en San Diego

Tyler Heaps, director Deportivo del San Diego FC, se adelantó a todo comunicado oficial y dio a conocer que el Chucky Lozano ya no será parte del equipo. A pesar de que el mexicano tiene contrato hasta 2028, no seguirá jugando con el club californiano (cha-le).

Foto: San Diego FC (Facebook)

Chucky Lozano queda fuera del San Diego FC

“Hemos tenido conversaciones con Hirving y sus representantes durante el parón de temporada. Les hemos comunicado que no será parte de nuestro plan deportivo de ahora en adelante. No fue una decisión que tomamos a la ligera, fue algo que conversamos con los dueños, los líderes, Mikey y yo. Lo hemos comunicado al resto del equipo. Trabajaremos en encontrar la mejor solución de salida. Creemos que una venta es lo mejor para ambas partes”, explicó ante medios de comunicación.

Lo dicho, el contrato del Chucky Lozano con el equipo de la MLS era hasta 2028, por ello es que habla de una venta como la mejor manera de darle salida, ya que correrlo así nomás seguramente implicaría pagarle una buena suma por eso de las cláusulas de rescisión.

¿Por qué San Diego FC está echando al Chucky Lozano?

Si bien Tyler no dio motivos más que lo citado antes, es muy probable que su conflicto con el entrenador Mikey Varas en octubre haya tenido mucho que ver. AQUÍ te recordamos lo que pasó a detalle, pero para resumirlo, el Chucky se molestó porque lo sacó de cambio en un partido y le reclamó de forma desmedida, lo que provocó que fuera separado del plantel antes de los playoffs.

El mexicano se disculpó y se supone que todo se solucionó, pero considerando que aportó con 31 goles y asistencias en 20 partidos, todo apunta a que al final el asunto no se arregló del todo.

Foto: @hirvinglozano

Lo único “bueno” entre todo lo malo que representa para el Chucky Lozano quedarse sin equipo, es que esto cae justo en pleno mercado de invierno, por lo que tiene chance de buscar nuevo equipo con calma todo lo que resta de enero.

¿A dónde podría irse? Lo más seguro es que se mantenga en la MLS con otro equipo, pero no descartemos que regrese a la gloriosa Liga MX. El chiste es mantenerse activo y encontrar un nuevo equipo donde tenga regularidad para tener oportunidad de jugar el Mundial 2026.