Lo que necesitas saber: Japón jugará en Monterrey el sábado 20 de junio el partido mil en los Mundiales

Japón llegará a México con el ánimo a tope después de empatarle de último minutos a Países Bajos, uno de los favoritos para ganar esta Copa del Mundo y al que le jugó de una ,manera valiente en Arlington y en una semana jugarán en Monterrey el partido número mil en la historia de los Mundiales.

Japón y Países Bajos disputaron el primer partido estelar de esta naciente Mundial y nos regalaron un auténtico partidazo y podríamos decir que ha sido el mejor juego en este Mundial, pero además las tribunas tuvieron vida propia con dos de las aficiones más coloridas del mundo. Así se ha puesto en marcha el Grupo F.

Aficionados de Japón / Mexsport

Japón empató en el último minuto contra Países Bajos

‘La Naranja Mecánica’ había construido una ventaja con los goles de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville en el segundo tiempo, aunque antes había descontado Keito Nakamura seis minutos después del gol de Van Dijk.

Esto dejó un final de partido intenso y es que Japón se le fue duro a Países Bajos en los últimos 15-20 monitos y al final Daichi Kamada encontró el empate que tanto había merecido el equipo nipón.

Japón viene a México en una semana

Después de este partido y de ver la intensidad con la que juega Japón, la Selección de Túnez debería tomar cartas en el asunto porque es su próximo rival, el sábado 20 de junio, en Monterrey, donde Japón ya estuvo un ratito explorando las canchas en malas condiciones de Tigres. ¡Que pena con Japón!



El duelo entre Japón y Túnez será el partido número mil en la historia de los Mundiales y se jugará en Monterrey el próximo fin de semana, pero también definirá gran parte de su camino en el Grupo F, en el cual también están Suecia y Túnez.