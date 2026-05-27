Lo que necesitas saber:

El mismo hombre que encontró sin vida a Perry en el jacuzzi, terminó siendo una pieza clave en todo el caso.

Después de más de dos años y medio de investigaciones, el caso por la muerte de Matthew Perry finalmente llegó a su punto final. Este miércoles 27 de mayo, Kenneth Iwamasaasistente personal y una de las personas más cercanas al actorfue sentenciado a 41 meses de prisión por su participación en el fallecimiento de la estrella de Friends.

Sí, el mismo hombre que encontró sin vida a Perry en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles terminó siendo una pieza clave en todo el caso.

Condenan al asistente de Matthew Perry: el último implicado en la muerte del actor pasará más de 3 años en prisión
Foto: @mattyperry4

El asistente de Matthew Perry fue condenado por suministrarle ketamina

De acuerdo con medios estadounidenses, Iwamasa se declaró culpable desde agosto de 2024 por conspirar para conseguir ketamina de forma ilegal y administrársela al actor. La jueza Sherilyn Peace Garnett aseguró que su comportamiento fue “imprudente” incluso antes del día de la muerte de Perry.

Además de la condena de prisión, el exasistente tendrá que cumplir dos años de libertad supervisada y pagar una multa de 10 mil dólares.

Según las investigaciones, Kenneth Iwamasa conocía a Matthew Perry desde 1992 y trabajaba como su asistente personal desde 2002. Entre sus responsabilidades estaban coordinar citas médicas y supervisar medicamentos… aunque todo terminó tomando un rumbo mucho más oscuro.

La fiscalía señaló que, en lugar de ayudar al actor durante su recaída, terminó convirtiéndose en su proveedor y facilitador de drogas.

Le enseñaron a inyectar ketamina

Uno de los detalles más impactantes del caso es que los doctores Salvador Plasencia y Mark Chávez —también condenados previamente— le enseñaron a Iwamasa cómo administrarle ketamina a Perry pese a no tener conocimientos médicos.

Las autoridades revelaron que, entre el 21 y el 27 de octubre de 2023, el asistente llegó a inyectarle entre seis y ocho dosis diarias al actor. Incluso, días antes de su muerte, ya lo había encontrado inconsciente y en estado de shock tras otras aplicaciones.

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Foto: @mattyperry4

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