Lo que necesitas saber: Inglaterra ya tuvo dos temporadas ganando dos trofeos europeos, pero en la tercera final no hubo equipo inglés como sí sucederá este año

Crystal Palace no tenía ningún trofeo antes de mayo del 2025… ahora tiene tres, incluido su primer trofeo europeo ¡en 165 años! Las Águilas vencieron al Rayo Vallecano en la final de la Conference League, sumándose al Aston Villa, ganador de la Europa League, y falta que el Arsenal juegue la final de la Champions.

Así tal cual, Inglaterra está a las puertas del dominio total de Europa esta temporada, ganando los tres títulos europeos.

Imagen generada con IA (ChatGPT) para ilustrar los tres trofeos europeos ganados por Inglaterra

Conference, Champions y Europa League: Inglaterra va por los tres títulos europeos esta temporada

Vale la pena mencionar que Crystal Palace es ejemplo perfecto de lo irónico que puede ser el futbol, pues ganó la Conference League gracias a que no le permitieron jugar la Europa League por multipropiedad. De no ser por eso, ahora no estarían celebrando su primer título europeo.

Bueno, suponemos que el Crystal Palace no habría ganado la Europa League porque la verdad sí se le ve más nivel en este momento al Aston Villa, equipo que ganó ese trofeo (con una mexicana en sus filas, por cierto).

Y lo dicho, dos equipos ingleses se llevaron la Conference y la Europa League esta temporada, mientras que otro más jugará la final de la Champions League.

Foto: UEFA Champions League (Facebook)

Si Arsenal es campeón de la Champions, finalmente Inglaterra y la Premier League habrán conquistado los tres títulos europeos de una misma temporada, algo de lo cual estuvieron cerca en dos ocasiones:

2022-2023: West Ham ganó Conference y Manchester City la Champions, pero la Europa League fue para Sevilla.

2024-2025: Chelsea ganó la Conference y Tottenham la Europa League, pero la Champions se la quedó el PSG.

2025-2026: Crystal Palace es campeón de la Conference y Aston Villa ganó la Europa League, ¿ganará Arsenal la Champions?

La diferencia de este año respecto a los dos anteriores, es que Sevilla y PSG no vencieron en la final a un equipo inglés. Es la primera vez que tres ingleses disputan las tres finales.

El único país que había logrado llevar a tres equipos a cada final europea en la misma temporada fue Italia, con Fiorentina en la Conference, Roma en la Europa League y el Inter de Milán en la Champions en la 2022-2023. Para su mala fortuna, los tres perdieron.

Crystal Palace: del ‘descenso’ al título de la Conference League por multipropiedad

Retomando eso de que el Crystal Palace es campeón gracias a la multipropiedad, vale mucho la pena recordar esa historia.

Sucede que el Crystal Palace en realidad nunca clasificó a la Conference League. El equipo de Oliver Glasner conquistó la FA Cup en 2025, su primer trofeo en toda la historia, y ese título les daba boleto para jugar la Europa League esta temporada.

El problema fue ser hermanos del Olympique Lyon.

Foto: Crystal Palace en X (@CPFC)

En caso de que no lo recuerdes, en verano del año pasado se soltó una bomba brutal: Lyon fue descendido a segunda división en Francia por problemas financieros, medida que luego fue revertida, por lo que se quedaron en primera división y también clasificaron a la Europa League.

¿Por qué mencionamos al Lyon si hablábamos del Crystal Palace? Porque en ese entonces Lyon y Crystal Palace eran hermanos, debido a que John Textor, dueño del Lyon, era inversionista de las Águilas.

Y como a la UEFA no le gusta que haya multipropiedad en sus torneos, prohibió al Palace jugar la Europa League y los mandó a la Conference. Así que sí, hoy el Crystal Palace lleva el primer trofeo europeo a sus vitrinas gracias a la multipropiedad.

Foto: Crystal Palace en X (@CPFC)

Crystal Palace extiende dominio de Inglaterra en la Conference League

Otro dato interesante sobre el título del Crystal Palace, es que se trata ya del tercer título para Inglaterra desde que nació la Conference League. Solo otros dos países se han llevado este trofeo, Italia y Grecia, en una ocasión cada uno. Dominio inglés absoluto.

Y lo curioso es que en las últimas dos ediciones, el trofeo fue para un club inglés derrotando a un español en la final: Chelsea venció a Betis en 2025 y ahora Crystal Palace derrotó al Rayo Vallecano.

Wow, tantas historias las que nos puede dejar una final europea.