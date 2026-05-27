Lo que necesitas saber:
Sudáfrica se ubica en el Grupo A junto a México, Corea y República Checa.
Ya tenemos la lista final de Sudáfrica, selección con la que México jugará el partido inaugural del Mundial 2026 ¿Quién diría que después de tantos años los sudafricanos volverían a ver a Guillermo Ochoa, Rafa Márquez y Javier Aguirre en la Selección Mexicana?
Ocho de los convocados juegan para el Orlando Pirates de la Primera División Sudafricana, así que tendrán una lista con representación de su futbol local. También resalta el nombre de Thapelo Maseko, quien fue compañero de Ochoa en el Limassol.
Ya veremos quién de los 26 elegidos nos hace bailar como Siphiwe Tshabalala lo hizo en el 2010.
Convocatoria de Sudáfrica para el Mundial 2026
|Nº
|Jugador
|Club
|1
|Ronwen Williams
|Mamelodi Sundowns
|2
|Ricardo Goss
|Siwelele
|3
|Sipho Chaine
|Orlando Pirates
|4
|Khuliso Mudau Mamelodi
|Sundowns
|5
|Olwethu Makhanya
|Philadelphia Union
|6
|Bradley Cross
|Kaizer Chiefs Fc
|7
|Aubrey Modiba Mamelodi
|Sundowns Fc
|8
|Thabang Matuludi
|Polokwane City
|9
|Nkosinathi Sibisi
|Orlando Pirates Fc
|10
|Ime Okon
|Hannover 96
|11
|Samukele Kabini
|Molde Fk
|12
|Mbekezeli Mbokazi
|Chicago Fire
|13
|Kamogelo Sebelebele
|Orlando Pirates
|14
|Khulumani Ndamane
|Mamelodi Sundowns
|15
|Teboho Mokoena
|Mamelodi Sundowns
|16
|Thalente Mbatha
|Orlando Pirates
|17
|Jayden Adams
|Mamelodi Sundowns
|18
|Sphephelo Sithole
|Cd Tondela
|19
|Oswin Appollis
|Orlando Pirates
|20
|Iqraam Rayners
|Mamelodi Sundowns
|21
|Tshepang Moremi
|Orlando Pirates
|22
|Relebohile Mofokeng
|Orlando Pirates
|23
|Evidence Makgopa
|Orlando Pirates
|24
|Themba Zwane
|Mamelodi Sundowns
|25
|Lyle Foster
|Burnley
|26
|Thapelo Maseko
|Ael Limassol
Grupo de Sudáfrica del Mundial 2026
Sudáfrica se ubica en el Grupo A junto a México, Corea y República Checa. Y tal como sucedió en el Mundial del 2010, jugarán el partido inaugural contra la Selección Mexicana el 11 de junio, pero está vez, en el Estadio Ciudad de México (antes Banorte, antes Azteca).
Después viajarán a Atlanta para su partido contra República Checa y cerrarán la Fase de Grupos contra Corea del Sur en Monterrey.
- México vs Sudáfrica:
11 de junio, 13:00 hrs, Estadio Ciudad de México
- República Checa vs Sudáfrica:
18 de junio, 10:00 hrs, Atlanta
- Sudáfrica vs Corea del Sur
24 de junio, 19:00 hrs, Monterrey