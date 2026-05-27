Lo que necesitas saber: Sudáfrica se ubica en el Grupo A junto a México, Corea y República Checa.

Ya tenemos la lista final de Sudáfrica, selección con la que México jugará el partido inaugural del Mundial 2026 ¿Quién diría que después de tantos años los sudafricanos volverían a ver a Guillermo Ochoa, Rafa Márquez y Javier Aguirre en la Selección Mexicana?

Ocho de los convocados juegan para el Orlando Pirates de la Primera División Sudafricana, así que tendrán una lista con representación de su futbol local. También resalta el nombre de Thapelo Maseko, quien fue compañero de Ochoa en el Limassol.

Ya veremos quién de los 26 elegidos nos hace bailar como Siphiwe Tshabalala lo hizo en el 2010.

Convocatoria de Sudáfrica para el Mundial 2026

Nº Jugador Club 1 Ronwen Williams Mamelodi Sundowns 2 Ricardo Goss Siwelele 3 Sipho Chaine Orlando Pirates 4 Khuliso Mudau Mamelodi Sundowns 5 Olwethu Makhanya Philadelphia Union 6 Bradley Cross Kaizer Chiefs Fc 7 Aubrey Modiba Mamelodi Sundowns Fc 8 Thabang Matuludi Polokwane City 9 Nkosinathi Sibisi Orlando Pirates Fc 10 Ime Okon Hannover 96 11 Samukele Kabini Molde Fk 12 Mbekezeli Mbokazi Chicago Fire 13 Kamogelo Sebelebele Orlando Pirates 14 Khulumani Ndamane Mamelodi Sundowns 15 Teboho Mokoena Mamelodi Sundowns 16 Thalente Mbatha Orlando Pirates 17 Jayden Adams Mamelodi Sundowns 18 Sphephelo Sithole Cd Tondela 19 Oswin Appollis Orlando Pirates 20 Iqraam Rayners Mamelodi Sundowns 21 Tshepang Moremi Orlando Pirates 22 Relebohile Mofokeng Orlando Pirates 23 Evidence Makgopa Orlando Pirates 24 Themba Zwane Mamelodi Sundowns 25 Lyle Foster Burnley 26 Thapelo Maseko Ael Limassol

Imagen @BafanaBafana vía X

Grupo de Sudáfrica del Mundial 2026

Sudáfrica se ubica en el Grupo A junto a México, Corea y República Checa. Y tal como sucedió en el Mundial del 2010, jugarán el partido inaugural contra la Selección Mexicana el 11 de junio, pero está vez, en el Estadio Ciudad de México (antes Banorte, antes Azteca).

Después viajarán a Atlanta para su partido contra República Checa y cerrarán la Fase de Grupos contra Corea del Sur en Monterrey.