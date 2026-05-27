Lo que necesitas saber:

Sudáfrica se ubica en el Grupo A junto a México, Corea y República Checa.

Ya tenemos la lista final de Sudáfrica, selección con la que México jugará el partido inaugural del Mundial 2026 ¿Quién diría que después de tantos años los sudafricanos volverían a ver a Guillermo Ochoa, Rafa Márquez y Javier Aguirre en la Selección Mexicana?

Ocho de los convocados juegan para el Orlando Pirates de la Primera División Sudafricana, así que tendrán una lista con representación de su futbol local. También resalta el nombre de Thapelo Maseko, quien fue compañero de Ochoa en el Limassol.

Ya veremos quién de los 26 elegidos nos hace bailar como Siphiwe Tshabalala lo hizo en el 2010.

Convocatoria de Sudáfrica para el Mundial 2026

JugadorClub
1Ronwen WilliamsMamelodi Sundowns
2Ricardo GossSiwelele
3Sipho ChaineOrlando Pirates
4Khuliso Mudau Mamelodi Sundowns
5Olwethu Makhanya Philadelphia Union
6Bradley CrossKaizer Chiefs Fc
7Aubrey Modiba Mamelodi Sundowns Fc
8Thabang Matuludi Polokwane City
9Nkosinathi SibisiOrlando Pirates Fc
10Ime OkonHannover 96
11Samukele KabiniMolde Fk
12Mbekezeli MbokaziChicago Fire
13Kamogelo SebelebeleOrlando Pirates
14Khulumani Ndamane Mamelodi Sundowns
15Teboho MokoenaMamelodi Sundowns
16Thalente MbathaOrlando Pirates
17Jayden Adams Mamelodi Sundowns
18Sphephelo SitholeCd Tondela
19Oswin AppollisOrlando Pirates
20Iqraam RaynersMamelodi Sundowns
21Tshepang MoremiOrlando Pirates
22Relebohile MofokengOrlando Pirates
23Evidence MakgopaOrlando Pirates
24Themba Zwane Mamelodi Sundowns
25Lyle Foster Burnley
26Thapelo MasekoAel Limassol
Convocatoria Sudáfrica para el Mundial 2026
Imagen @BafanaBafana vía X

Grupo de Sudáfrica del Mundial 2026

Sudáfrica se ubica en el Grupo A junto a México, Corea y República Checa. Y tal como sucedió en el Mundial del 2010, jugarán el partido inaugural contra la Selección Mexicana el 11 de junio, pero está vez, en el Estadio Ciudad de México (antes Banorte, antes Azteca).

Después viajarán a Atlanta para su partido contra República Checa y cerrarán la Fase de Grupos contra Corea del Sur en Monterrey.

  • México vs Sudáfrica:
    11 de junio, 13:00 hrs, Estadio Ciudad de México
  • República Checa vs Sudáfrica:
    18 de junio, 10:00 hrs, Atlanta
  • Sudáfrica vs Corea del Sur
    24 de junio, 19:00 hrs, Monterrey

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