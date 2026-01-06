Lo que necesitas saber:
Toluca estrenará su corona de bicampeón contra el Monterrey el sábado 10 de enero.
Se acabó la espera. La Liga Mx regresa a la actividad con el inicio del Clausura 2026. Una nueva oportunidad para que todos los equipos busquen conquistar el campeonato o para que Toluca busque el tricampeonato.
Y para que no se pierdan ni uno solo de los partidos de la primera jornada, acá les dejamos fechas, horas y la transmisión de cada uno.
¿Sabían que Alan Mozo se enfrentará a Chivas en la primera jornada?
Primera jornada Clausura 2026
El Clausura 2026 inicia el viernes 9 de enero con el juego entre Mazatlán vs Juárez, sí se nos viene el ‘Viernes botanero’, porque la transmisión va por el Canal 7 de Tv Azteca.
Entre los partidos imperdibles tenemos el Monterrey vs Toluca, partido en el que hará su debut el flamante bicampeón del futbol mexicano, los ‘Diablos’. Se jugará el sábado 10 de enero a las 21:00 hrs.
Ese mismo sábado, Chivas recibirá al Pachuca con todo y Alan Mozo en el Estadio Akron. Sí, el debut de Mozo como ‘Tuzo’ lo hará con su exequipo, veremos si les aplica la ‘ley del ex’.
|Partidos
|Fecha y horario
|Transmisión
|Mazatlán vs Juárez
|Viernes 9 de enero 2026
18:00 hrs
|Canal 7
|Tijuana vs América
|Viernes 9 de enero 2026
21:00 hrs
|Vix Premium
Fox One
|Atlas vs Puebla
|Viernes 9 de enero 2026
21:00 hrs
|Fox One
|Guadalajara vs Pachuca
|Sábado 10 de enero 2026
17:00 hrs
|Prime Video
|León vs Cruz Azul
|Sábado 10 de enero 2026
19:00 hrs
|Fox One
|Santos vs Necaxa
|Sábado 10 de enero 2026
19:00 hrs
|Vix Premium
|Monterrey vs Toluca
|Sábado 10 de enero 2026
21:00 hrs
|Vix Premium
|Pumas vs Querétaro
|Domingo 11 de enero 2026
12:00 hrs
|Vix Premium
|Atlético San Luis vs Tigres
|Domingo 11 de enero 2026
17:30 hrs
|ESPN
Disney +
¿Y las ‘Águilas’? El América jugará la primera jornada contra el Tijuana de Gil Morita, el viernes 9 de enero en el Estadio Caliente. Veremos que tan bien les cayeron las vacaciones a ambos equipos.
Ya tienen todo lo necesario para ver la primera fecha e ilusionarse con su equipo durante los siguientes meses.