Lo que necesitas saber: Toluca estrenará su corona de bicampeón contra el Monterrey el sábado 10 de enero.

Se acabó la espera. La Liga Mx regresa a la actividad con el inicio del Clausura 2026. Una nueva oportunidad para que todos los equipos busquen conquistar el campeonato o para que Toluca busque el tricampeonato.

Y para que no se pierdan ni uno solo de los partidos de la primera jornada, acá les dejamos fechas, horas y la transmisión de cada uno.

¿Sabían que Alan Mozo se enfrentará a Chivas en la primera jornada?

Todos hacemos el festejo de Cristiano Ronaldo, Siuu

Primera jornada Clausura 2026

El Clausura 2026 inicia el viernes 9 de enero con el juego entre Mazatlán vs Juárez, sí se nos viene el ‘Viernes botanero’, porque la transmisión va por el Canal 7 de Tv Azteca.

Entre los partidos imperdibles tenemos el Monterrey vs Toluca, partido en el que hará su debut el flamante bicampeón del futbol mexicano, los ‘Diablos’. Se jugará el sábado 10 de enero a las 21:00 hrs.

Ese mismo sábado, Chivas recibirá al Pachuca con todo y Alan Mozo en el Estadio Akron. Sí, el debut de Mozo como ‘Tuzo’ lo hará con su exequipo, veremos si les aplica la ‘ley del ex’.

Partidos Fecha y horario Transmisión Mazatlán vs Juárez Viernes 9 de enero 2026

18:00 hrs Canal 7 Tijuana vs América Viernes 9 de enero 2026

21:00 hrs Vix Premium

Fox One Atlas vs Puebla Viernes 9 de enero 2026

21:00 hrs Fox One Guadalajara vs Pachuca Sábado 10 de enero 2026

17:00 hrs Prime Video León vs Cruz Azul Sábado 10 de enero 2026

19:00 hrs Fox One Santos vs Necaxa Sábado 10 de enero 2026

19:00 hrs Vix Premium Monterrey vs Toluca Sábado 10 de enero 2026

21:00 hrs Vix Premium Pumas vs Querétaro Domingo 11 de enero 2026

12:00 hrs Vix Premium Atlético San Luis vs Tigres Domingo 11 de enero 2026

17:30 hrs ESPN

Disney +

Fotografía @TolucaFC

¿Y las ‘Águilas’? El América jugará la primera jornada contra el Tijuana de Gil Morita, el viernes 9 de enero en el Estadio Caliente. Veremos que tan bien les cayeron las vacaciones a ambos equipos.

Ya tienen todo lo necesario para ver la primera fecha e ilusionarse con su equipo durante los siguientes meses.