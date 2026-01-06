Lo que necesitas saber:

Toluca estrenará su corona de bicampeón contra el Monterrey el sábado 10 de enero.

Se acabó la espera. La Liga Mx regresa a la actividad con el inicio del Clausura 2026. Una nueva oportunidad para que todos los equipos busquen conquistar el campeonato o para que Toluca busque el tricampeonato.

Y para que no se pierdan ni uno solo de los partidos de la primera jornada, acá les dejamos fechas, horas y la transmisión de cada uno.

Primera jornada Clausura 2026

El Clausura 2026 inicia el viernes 9 de enero con el juego entre Mazatlán vs Juárez, sí se nos viene el ‘Viernes botanero’, porque la transmisión va por el Canal 7 de Tv Azteca.

Entre los partidos imperdibles tenemos el Monterrey vs Toluca, partido en el que hará su debut el flamante bicampeón del futbol mexicano, los ‘Diablos’. Se jugará el sábado 10 de enero a las 21:00 hrs.

Ese mismo sábado, Chivas recibirá al Pachuca con todo y Alan Mozo en el Estadio Akron. Sí, el debut de Mozo como ‘Tuzo’ lo hará con su exequipo, veremos si les aplica la ‘ley del ex’.

PartidosFecha y horarioTransmisión
Mazatlán vs JuárezViernes 9 de enero 2026
18:00 hrs		Canal 7
Tijuana vs AméricaViernes 9 de enero 2026
21:00 hrs		Vix Premium
Fox One
Atlas vs PueblaViernes 9 de enero 2026
21:00 hrs		Fox One
Guadalajara vs PachucaSábado 10 de enero 2026
17:00 hrs		Prime Video
León vs Cruz AzulSábado 10 de enero 2026
19:00 hrs		Fox One
Santos vs NecaxaSábado 10 de enero 2026
19:00 hrs		Vix Premium
Monterrey vs TolucaSábado 10 de enero 2026
21:00 hrs		Vix Premium
Pumas vs QuerétaroDomingo 11 de enero 2026
12:00 hrs		Vix Premium
Atlético San Luis vs TigresDomingo 11 de enero 2026
17:30 hrs		ESPN
Disney +
Toluca campeón del Apertura 2025
Fotografía @TolucaFC

¿Y las ‘Águilas’? El América jugará la primera jornada contra el Tijuana de Gil Morita, el viernes 9 de enero en el Estadio Caliente. Veremos que tan bien les cayeron las vacaciones a ambos equipos.

Ya tienen todo lo necesario para ver la primera fecha e ilusionarse con su equipo durante los siguientes meses.

