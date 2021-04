Foto: Getty Images Las claves de la derrota de Rafael Nadal en el Abierto de Montecarlo April 16th, 5:41pm April 16th, 5:41pm Jorge Cuevas Deportes

Rafael Nadal regresó a las canchas y qué mejor manera de hacerlo que sobre la arcilla, su estilo preferido y donde ha dominado en toda su carrera profesional, pero su vuelta no fue lo que esperaba y cayó eliminado en el Abierto de Montecarlo.

Andrey Ruvlev, un joven ruso se encargó de despachar a Rafael Nadal y lo hizo en 3 sets con parciales de 6-2, 4-6 y 6-2 venció a Rafael Nadal y se colocó en las semifinales en Montecarlo y Casper Ruud será el próximo rival del ruso.

Foto: @ATP_ Tour

No se trata de justificar a Rafael Nadal en la derrota, pero su regreso no fue fácil, pues las lesiones han mermado todas sus armas y el tiempo tampoco ha pasado en vano y estar alejado de la cancha tanto tiempo ha mermado su juego.

La pandemia ha afectado el ritmo de juego de todos y cada uno de los tenistas, de hecho pudimos verlo con el regreso de Roger Federer, a quien también le costó ​volver, pero sí lo hizo con una contundente victoria en el Abierto de Doha, Qatar.

Foto: Getty Images

Claves de la derrota

Rafael Nadal sabe perfectamente cuáles son las claves de su derrota, pues conoce a la perfección su juego, sus defectos y virtudes con más claridad dentro de su campo, la arcilla, así que después del partido analizó las claves de su caída en Montecarlo.

“Hay un cóctel mortal y es que he jugado mal contra un gran jugador. La derrota me preocupa lo que me tiene que preocupar. Es una derrota que no es positiva y es un partido en el que no he jugado bien. Ha sido un mal día porque venía entrenando bien“, dijo después de la derrota.

Su servicio fue una de las claves que no permitió a Rafael Nadal tener un mejor rendimiento: “Por alguna razón he tenido problemas. He perdido demasiadas veces el saque. Estaba pensando cómo sacar y él es un gran jugador, que jugó agresivo“, mencionó.

Para Rafael Nadal el servicio es la clave de una victoria y la base de construir un juego sólido y ante esto contestó: “Contra un gran jugador como él si no juegas bien, pierdes. Uno de esos días en que es un desastre. Y crea impacto en el resto de tu juego“.