Todo mal: Colin Kazim-Richards, ex de Veracruz, sufre racismo en Inglaterra

Las cosas no mejoran en Inglaterra… Futbolistas como Reece y Lauren James ya habían denunciado racismo en su contra y ahora ocurrió una situación con Colin Kazim-Richards, quien militó en el futbol mexicano con Lobos BUAP, Veracruz y Pachuca.

El delantero juega con el Derby County en la EFL Championship y registra 7 goles en 25 partidos. Una de estas anotaciones cayó contra el Nottingham Forest este viernes y desató el enojo de muchos aficionados.

Kazim-Richards consiguió un tanto muy valioso para el equipo dirigido por Wayne Rooney. Sin embargo, este molestó a la afición del rival y el atacante recibió varios mensajes de discriminación en redes sociales.

“El abuso provocó que Colin tuviera una conversación con sus hijos para explicar por qué en esta época, el racismo y la discriminación todavía existen. Estamos unidos para celebrar nuestra diversidad. Estamos orgullosos de Colin y de todos nuestros jugadores; este comportamiento es inaceptable“, publicó Derby County en un comunicado.

El club también destacó que el racismo en redes es cada vez mayor y la principal prueba es el caso de Kazim-Richards. Por ello, se unieron al llamado de instituciones como la FA y la Premier League, que encabezan diferentes campañas contra situaciones como esta.

Kazim-Richards, empático en situaciones difíciles

Durante su paso por el futbol mexicano, el atacante militó en Veracruz. El club siempre estuvo rodeado de polémica y Kazim-Richards fue testigo de eventos lamentables como la falta de pagos, que provocó un fuerte impacto en todos los jugadores.

En noviembre de 2019 el delantero turco ya estaba con los Tuzos del Pachuca, pero reveló que siempre intentó poner su granito de arena para ayudar ante la situación que vivieron los Tiburones Rojos.

“Entrenaba y vi a un niño que no había comido en tres días. Comenzó a vomitar agua, no vomitó comida, nada. Le pregunté qué había pasado y dijo que no había comida en tres días y me lo llevé a comer”, narró en una entrevista sobre uno de los elementos de fuerzas básicas.