¿Cómo, cuándo y dónde ver el evento Crown Jewel de WWE?

WWE tendrá un viaje directo a Arabia Saudita este 21 de octubre para celebrar la tercera edición del evento Crown Jewel, en el que conoceremos al ganador del torneo King of the Ring y la primera ganadora del torneo Queens Crown en la historia.

Finn Balor fue el primero en llegar a la final del torneo King of the Ring, después de vencer en la primera ronda a Cesaro y Sami Zayn. Su rival en Arabia Saudita, será Xavier Woods, quien tuvo que ganarle a Ricochet y Jinder Mahal.

Tanto Finn Balor como Xavier Woods podrían ganar por primera vez el prestigioso torneo King of the Ring, que les podría otorgar una lucha por el campeonato de la marca a la que pertenezcan. “The Demon” está en Raw, mientras que el miembro de The New Day en SmackDown.

Para la división femenina, Arabia Saudita verá historia pura, pues será la primera vez en la historia en la que se corone una luchadora en el Queens Crown. Zelina Vega llegó a la final tras vencer a Toni Storm y Carmella, por su parte, Doudrop venció a Natalya y Shayna Baszler.

Otras luchas del evento Crown Jewel de WWE

Vamos por parte porque hay muchas luchas y con implicaciones verdaderamente importantes, así que deben estar atentos. Primero con algunas peleas de campeonatos, pues los títulos en pareja de Raw estarán en juego; Randy Orton y Riddle defenderán los cetros ante AJ Styles y Omos.

Mustafa Ali tendrá una lucha uno contra uno en contra de Mansoor, después de que Ali no quisiera hacer equipo con el luchador, se medirán para ver quién resulta vencedor. Una de las rivalidades que se ha robado el show, Edge y Seth Rollins llegan al final del camino en una lucha Hell in a Cell.

Muchos aficionados esperaban el regreso de Goldberg ante un imponente Lashley, pero cuando se dio la batalla, Bobby se pasó de la raya al atacar al hijo del dueño de la ‘Spear’. Goldberg busca venganza y la puede obtener en una lucha sin descalificaciones y todo libre.

El evento principal de la noche, Roman Reigns defiende el campeonato Universal ante Brock Lesnar, quien tiene una ventaja mental para la contienda. Es que ha jugado con la mente del “Jefe Tribal” y su apoderado Paul Heyman, argumentando que no es apoderado de Reigns sino de Lesnar.

Peleas con implicaciones de cambios de marcas en los campeonatos de WWE

Big E defenderá su campeonato de la WWE ante Drew McIntyre, pero si el escocés gana, se llevará el campeonato directamente para SmackDown, en caso de retener, se mantendría en Raw. Algo similar sucede en la división femenina.

Becky Lynch defiende el campeonato de SmackDown ante Bianca Belair y Sasha Banks. En caso de que Becky Lynch retenga o gane Belair, el campeonato se mantiene en Raw, pero en caso de ganar Sasha Banks, el título iría a la marca azul.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el evento Crown Jewel?

El evento Crown Jewel2021 será este jueves 21 de octubre y la transmisión correrá a cargo de WWE Network, que será la única manera de sintonizar el evento. Arrancará la transmisión a las 11:00am (tiempo del centro de México).

El costo del canal WWE Network, es de 9.99 dólares, que a pesos mexicanos serían unos $204.53 para poder ver en exclusivo el SummerSlam. También podrás disfrutar todo el evento en el canal Star Action, disponible en diferentes compañías de televisión de paga.