Roman Reigns no ve a la empresa AEW como una competencia real para la WWE

Cuando se habla de la lucha libre, se tiene que hablar de la WWE y su reciente competencia AEW. Ambas empresas están envueltas en una guerra (no literal) por tener los mayores ratings entre los aficionados a este deporte. AEW ha tomado ventaja, pero la figura de Roman Reigns ha sido una salvación para los McMahon.

Para los que no están tan habituados al tema de la lucha libre, la WWE no es nuevo en estas guerras de ratings, pues en 2001 ya tuvieron una de la cual, salieron bien librados. Pero son tiempos diferentes y sobre todo, audiencias completamente distintas.

Roman Reigns es el abanderado de una generación de luchadores en la WWE, lejos quedaron las épocas de John Cena como cara de la compañía y ahora el miembro de la familia Anoa’i, es el encargado de ser el representante de la empresa de los McMahons ante los fanáticos.

Si bien, la WWE ha entrado en una crisis sobre su producto, de lo más destacable que ha tenido la compañía es el personaje de Roman Reigns. Por fin la WWE escuchó a la gente y le dio el giro al “Jefe Tribal”. Pasó de ser un técnico que no era querido por la gente, a ser un rudo admirado por los fans.

El “Jefe Tribal”, concedió una entrevista para Complex, en la que mencionó sobre AEW: “Entonces, yo no veo la competencia real (a AEW) porque creo que su base de fanáticos es legítimamente una base de fanáticos incondicionales. Así que hay un techo y un suelo empotrado para esa audiencia. (WWE) está tratando de conectarse con todos. Intentamos atraer al nuevo espectador al mismo tiempo que brindamos servicios a nuestra base de fanáticos incondicionales“.

Roman Reigns habló sobre CM Punk

AEW tuvo un movimiento en su plantilla jamás antes visto, no sólo se llevó a varios luchadores importantes para WWE como Adam Cole y Brian Danielson, sino que se encargó de hacer algo que ningún aficionado a la lucha libre pensaba… regresar a CM Punk.

“Eso no me va a elevar en absoluto. Ahora es mayor. Realmente no he visto una lucha completa. He visto un clip o dos. Y para mí, se han perdido un paso o dos. No creo que nadie realmente crea que alguien con 90 kilos y sin huesos explosivos en su cuerpo pueda hacerme algo. Entonces, quiero decir, cuando se trata de eso, lo arrojaré a él y a casi el resto de esa lista del club sin problemas“, dijo Reigns sobre CM Punk y enfrentamiento soñado.

CM Punk introdujo a Roman Reigns al roster principal de WWE, fue cuando el “Jefe Tribal” formaba parte del grupo The Shield, que ayudaba a Punk en diferentes ocasiones en sus historias antes de dejar la empresa de Vince McMahon.