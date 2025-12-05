Lo que necesitas saber: La mayoría de los anfitriones han sido campeones o llegan hasta cuartos de final, así que arriba la esperanza

México será anfitrión del Mundial 2026, lo cual representa una responsabilidad enorme porque siempre se espera mucho de la selección local. Para muestra traemos el recuento de cómo le ha ido a todos los países que alguna vez fueron anfitriones en una Copa del Mundo.

¿Quién fue el mejor? ¿Quién fue el peor? Vamos con el recuento.

El mejor anfitrión en la historia de los mundiales

Seis países lograron ser campeones en casa, así que entre ellos están los mejores anfitriones de la historia. A continuación la lista:

Uruguay en 1930

Italia en 1934

Inglaterra en 1966

Alemania en 1974

Argentina en 1978

Francia en 1998

¿Quién fue el mejor entre ellos? Según la estadística, Uruguay fue el único que logró ganar todos sus partidos de entre los anfitriones que ganaron la Copa del Mundo, los demás tuvieron algún empate e incluso una que otra derrota por ahí. Inglaterra en el 66, por ejemplo, necesitó tiempo extra (y un gol fantasma) para ganar la final; Francia en el 98 también ocupó los penales para vencer a Italia en cuartos.

Así que, de acuerdo con los números, Uruguay campeón en 1930 puede ser considerado el mejor anfitrión en la historia de los mundiales.

¿Y quién es el peor anfitrión en la historia del Mundial?

Acá la respuesta es más simple, pues Qatar ocupa el trono sin lugar a dudas. Pasa que Sudáfrica y Qatar son los únicos anfitriones que no lograron superar la primera ronda en su Mundial, por lo tanto la decisión está entre ellos.

Y si revisamos cómo le fue a cada uno, los Bafana Bafana sumaron 4 puntos, quedando fuera detrás de México solo por diferencia de goles. Por otro lado, Qatar terminó el Mundial de 2022 con tres derrotas, sin sumar un solo punto, por lo que no hay duda de que son el peor anfitrión en la historia (aquí te lo contamos en su momento cuando los eliminaron).

¿Cómo le fue a todos los demás anfitriones del Mundial?

Fuera de los anfitriones que terminaron como campeones, y de Sudáfrica y Qatar, la historia nos dice que el local siempre pasa la fase de grupos y la mayor parte de las veces alcanza los cuartos de final. En 5 ocasiones el anfitrión llegó a estar entre los ocho mejores, más que cualquier otra posición.

Claro, hay que considerar que el formato ha cambiado y hubo torneos donde superar la fase de grupos daba boleto directo a cuartos; o también está por ahí el caso de España, que jugó una segunda fase de grupos cuando el Mundial fue en su territorio.

Así le ha ido a todos los anfitriones del Mundial:

Uruguay 1930: Campeón

Italia 1934: Campeón

Francia 1938: Cuartos de final

Brasil 1950: Subcampeón

Suiza 1954: Cuartos de final

Suecia 1958: Subcampeón

Chile 1962: Tercer lugar

Inglaterra 1966: Campeón

México 1970: Cuartos de final

Alemania 1974: Campeón

Argentina 1978: Campeón

España 1982: Segunda fase de grupos

México 1986: Cuartos de final

Italia 1990: Tercer lugar

Estados Unidos 1994: Octavos de final

Francia 1998: Campeón

Corea-Japón 2002: Tercer lugar (Corea); Octavos de final (Japón)

Alemania 2006: Tercer lugar

Sudáfrica 2010: Fase de grupos

Brasil 2014: Cuarto lugar

Rusia 2018: Cuartos de final

Qatar 2022: Fase de grupos

¿Tú qué dices, podrá México quitarle el trono a Uruguay como el mejor anfitrión de la historia, o de plano mejor nos vamos preparando para competirle a Qatar?