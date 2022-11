Compra de souvenirs, el partido que México gana por goleada en Qatar 2022

Ir a un Mundial no solo representa comprar vuelos, hospedaje y boletos para los partidos. Los souvenirs no pueden faltar, ya sea para uno mismo o para la gente que nos espera en casa, y en ese sentido, México parece estar rompiéndola seriamente en Qatar 2022.

Cada estadio de la Copa del Mundo cuenta con su FIFA Store. Ahí puedes encontrar diferentes artículos, pero el principal atractivo son las bufandas del partido en turno; al menos en el México vs Polonia nos costaron 75 reales qatarís cada una y se venden como pan caliente.

Pero la tienda más grande que hemos visitado por ahora está en el FIFA Fan Fest (que representa toda una aventura). Ahí hay souvenirs de todos los países, para todos los gustos y para todos los presupuestos… Y sí, entre el movimiento de las compras en Qatar 2022, México destaca muchísimo.

La ausencia de México en la tienda de Qatar 2022

El ambiente mundialista se siente desde que entras a la tienda del Fan Fest en Qatar 2022. Un Al Rihla gigante y cada detalle futbolero le ponen sabor a esta visita, que tenía como objetivo precisamente conseguir detalles para cuando sea el momento de volver a casa.

No obstante, la misión de encontrar artículos de México se puso complicada. Me acerqué a las pulseras de colores, cada una es de un país diferente. Mi bandera iba en mi espalda como todos los días, así que una de las vendedoras me preguntó si estaba buscando las mexicanas.

“Están sold out“, me explicó. Y agregó que llevan al menos un par de días así porque antes sí hubo. Le agradecí y le dije que seguiría buscando otras cosas; bufandas, gorras, tampoco tuve éxito así que decidí regresar con la misma mujer a preguntar nuevamente.

En todo momento fue amable, de hecho fue al estante de las bufandas y después al de las gorras para ayudarme a buscar. Nada. Se disculpó y me dijo algo que hace pensar que al menos este partido se puede ganar por goleada: “Son fans impresionantes“. Lo que pase en la cancha durante Qatar 2022, ya no depende de nosotros.

Por ahora, son algunos los afortunados que encontraron estos recuerdos. Tal vez, en unos días, sea el momento de regresar a la tienda del Fan Fest y con un poco de suerte, encontraremos ese restock para conocer la merch de México en Qatar 2022.