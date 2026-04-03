Lo que necesitas saber: Julio Ibáñez y Daniel García fueron puestos en libertad condicional el 25 de marzo.

Julio Ibáñez, reportero de TUDN, y su camarógrafo, Daniel García, fueron detenidos en Sudáfrica el pasado 18 de marzo por volar un dron sobre una zona prohibida.

Sin embargo, su detención se dio a conocer casi una semana después y, desde entonces la información que tenemos del caso es poca. La Embajada de México en Sudáfrica emitió un comunicado, casi un mes después de la detención. Aseguran que han estado acompañando a Julio y Daniel durante todo el proceso, además de que mantienen comunicación con sus familias.

Foto: @julioiba

Embajada de México en Sudáfrica informa sobre el caso de Julio Ibáñez

La Embajada de México en Sudáfrica aseguró que desde el 19 de marzo le han dado seguimiento al caso de Julio Ibáñez y Daniel García. Ambos fueron detenidos por hombres armados en la habitación de su hotel mientras realizaban un live.

“Desde el 19 de marzo se ha brindado asistencia y protección consular a dos personas mexicanas detenidas por autoridades sudafricanas. Desde que se tuvo conocimiento del caso, personal de la representación diplomática entró en contacto con autoridades locales para verificar los cargos que se les imputan, asegurar el acceso a representación legal y entablar comunicación con los connacionales“.

¿De que acusan a Julio Ibáñez y Daniel García?

Según David Faitelson, Julio Ibáñez y Daniel García están siendo acusados de terrorismo. Al parecer, en la zona que sobrevolaron el dron se encontraba una escuela judía, por lo que las autoridades sospecharon que se trataba de un ataque.

Ambos permanecieron detenidos del 18 al 24 de marzo, al siguiente día fueron puestos en libertad condicional, pero no regresaron al hotel. Se encuentran en una casa que fue rentada para mantenerlos bajo custodia. Según informó la Embajada.

“El pasado 25 de marzo, la autoridad judicial correspondiente autorizó su libertad condicional y han sido acompañados por su representante legal en las audiencias de seguimiento”.

La Embajada tardó varios días en dar información del caso; según Faitelson, en TUDN no habían hablado del tema por instrucción de la empresa. Y mientras todo eso sucedía, Julio Ibáñez y Daniel García han permanecido bajo custodia de las autoridades.

Esperemos que pronto puedan solucionar todo y regresar a México junto a sus familias.

¿Qué pena podría enfrentar Julio Ibáñez y Daniel García?

Si bien en Sudáfrica no está prohibido el uso de drones, aquellos interesados deben cumplir con una serie de requisitos para operar bajo las leyes. Por ejemplo, solo pueden volarse de día, a 10 kilómetros de aeropuertos. Su uso debe ser personal y no comercial, en caso de que sea necesariamente comercial, se tiene que tramitar un permiso adicional.

Deben mantenerse lejos de las zonas prohibidas y siempre estar al alcance de la vista de su dueño. Aquellas personas que no cumplan con estos requisitos podrían ser acreedores de una multa de 3 mil dólares o una condena de hasta 10 años de cárcel, según las regulaciones de la SACAA, la Autoridad de Aviación Civil de Sudáfrica.