Lo que necesitas saber: Gennaro Gattusso asumió la dirección técnica de Italia en junio del 2025.

Gennaro Gattuso cumplió su palabra y renunció a la dirección técnica de la Selección de Italia tras quedar eliminados del Mundial 2026. La ‘Azzurra’ perdió el boleto ante Bosnia y Herzegovina en el repechaje.

La última vez que Italia jugó un Mundial fue en Brasil 2014. Desde entonces ha quedado fuera de Rusia 2018, Qatar 2022 y la Copa del Mundo del 2026. Tres ausencias consecutivas que demuestran que el futbol italiano atraviesa por una crisis gravísima.

Ahora solo falta saber a dónde se irá a vivir Gattuso, porque hace unos meses dijo que, en caso de NO conseguir el pase al Mundial, viviría completamente alejado de Italia.

Gattuso renuncia a la Selección de Italia

Italia no solo quedó fuera del Mundial 2026, también se quedó sin Gennaro Gattuso, Gianluigi Buffon y el presidente de la Federación. Los tres presentaron sus renuncias tras la eliminación.

Aunque la de Gattuso fue la última en hacerse oficial. El entrenador tomó el mando de la ‘Azzurra’ en junio del 2025 con el único objetivo de clasificar al Mundial. Y ya que no pudo cumplir la misión, es momento de hacerse a un lado.

“Con gran pesar, al no haber logrado el objetivo que nos propusimos, doy por concluida mi etapa como seleccionador nacional. La camiseta ‘Azzurri’ es el bien más preciado del fútbol, ​​por lo que es justo facilitar las futuras evaluaciones técnicas desde el principio”. Dijo Gennaro.

“Ha sido un honor dirigir a la selección nacional de Italia, y hacerlo con un grupo de jugadores que han demostrado compromiso y devoción por la camiseta. Pero mi mayor agradecimiento es para la afición, para todos los italianos que nunca han dejado de demostrar su amor”.

¿A dónde se irá a vivir Gattuso?

En noviembre del 2025, cuando Italia aún jugaba las eliminatorias mundialistas de la UEFA, Gennaro Gattuso aseguró que se iría a vivir lejos de Italia en caso de clasificar al Mundial 2026.

“Me atribuiré el mérito si logro alcanzar el objetivo; de lo contrario, me iré a vivir lejos de Italia. Ya estoy un poco lejos (Marbella, España), pero iré aún más lejos. En consecuencia, soy consciente de ello”.

Si bien Gattuso vive en Marbella, España, dijo que se iría aún más lejos, lo más lejos posible de su país natal. Puede que el entrenador no cambie de casa, pero seguramente será más doloroso vivir con el fracaso de Italia, después de haber sido campeón del mundo en Alemania 2006 como jugador.